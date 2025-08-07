Captan en VIDEO el momento en que un asaltante es atropellado en Puebla: familiares del agresor amenazan a la víctima

Un joven de 16 años acusado de asaltar a una mujer este miércoles 6 de agosto fue atropellado en calles de Puebla tras intentar huir en compañía de otros tres cómplices. Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Antina, donde una cámara de seguridad captó la embestida.

La víctima ha sido identificada como Mónica, la cual relató que fue interceptada por al menos 4 hombres cuando transitaba en el cruce de la 28 Poniente y 9 Norte. Ahí, comenta, fue agredida y tirada al suelo para que soltara sus pertenencias, lo que generó momentos de tensión.

Debido a que el domicilio de la víctima se encontraba a unos metros, la joven luego de ser robada comienz a gritar y pedir ayuda a sus familiares, por lo que en cuestión de segundos aparecen dos personas identificadas como hermana y sobrino de Mónica, los cuales inician una persecución en contra de los agresores.

Fue metros adelante, a la altura del bulevar Héroes de Nacozari, uno de los presuntos ladrones fue arrollado por un vehículo, mientras que los cómplices siguieron corriendo. Una vez que los afectados se percataron del atropello alertaron a una patrulla la cual pidió una ambulancia para el herido.

Pese a que el joven herido fue atendido y detenido por las autoridades poblanas, Mónica ha señalado a medios de comunición que al menos 30 personas, que se identificaron como amigos y familiares del joven de 16 años, la amenazaron de no colocar su denuncia ante el Ministerio Público (MP).