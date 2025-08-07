Buscan a Paola Ariadne Peña Chávez de 15 años, desapareció en CDMX desde el 4 de agosto

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) activó este miércoles 6 de agosto una Alerta Amber por la desaparición de la joven Paola Ariadne Peña Chávez de 15 años de edad. La ficha de búsqueda señala que la última vez que fue vista la estudiante portaba un vestido, chaleco y tenis color blanco.

De acuerdo con información oficial, la joven mexicana se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de agosto. Según el reporte de las autoridades capitalinas se le vio por última vez en Castillo Grande, Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México, por lo que se exhorta a la ciudadanía a compartir cualquier información que ayude a su paradero.

Si tienes alguna información que ayude a su localización te invitamos a llamar al siguiente número: 55 54 84 0430. A continuación, con el objetivo de sumar a la localización de Paola Ariadne, compartimos sus señas particulares y la vestimenta que ocupaba el día de su desaparición:

Edad 15 años

Altura 1.55 metros

Lunar café de 5 cm del lado derecho del ombligo

Vestido color blanco

Chaleco color blanco

Tenis color blanco