Brugada anuncia alumbrado integral y mejoras urbanas en Cuajimalpa

Durante su visita a la colonia Loma del Padre, en Cuajimalpa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo 12 de septiembre comenzará la instalación de un sistema de iluminación integral como parte del programa Ciudad Iluminada, Comunidad Segura.

Brugada explicó que no se trata únicamente de reemplazar focos o lámparas, sino de colocar luminarias LED de entre 170 y 250 watts, dependiendo de las necesidades de cada zona, para garantizar calles y espacios públicos bien iluminados.

La mandataria capitalina subrayó que la intervención busca generar entornos más seguros, en especial para niñas y mujeres.

En la jornada 34 del programa Casa por Casa, Brugada Molina adelantó que dos avenidas serán transformadas en Caminos Seguros, se trata de la avenida Camino al Bosque y Calle de Ocotal. “Dos avenidas iluminadas, pintura para las fachadas, van a tener murales y van a transformar lo gris, a veces de las colonias para convertirlas en lugares con mucho color, mucha iluminación, mucha vida”, declaró Brugada durante el evento.

Además, informó que las dos escuelas locales: un jardín de niños y una primaria, entrarán al programa 1, 2, 3 por mi Escuela, que contempla una renovación total de los planteles.

“La comunidad escolar va a decidir sus prioridades; en algunos casos será pintura, en otros baños o agua… se hace una renovación de cada escuela”, dijo.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos destacó que gracias a la coordinación con la mesa regional para la construcción de la paz y seguridad, la demarcación se ha posicionado como la segunda más segura de la Ciudad de México en los últimos nueve meses.

“Este logro… es el reflejo de una visión compartida y de la colaboración que hemos concluido, de acuerdo a sus instrucciones, no hemos parado ni un solo día”, afirmó.

Señaló que, en cumplimiento de la instrucción de la jefa de Gobierno, han mantenido de forma permanente las mesas de seguridad y las asambleas comunitarias. Añadió que en el segundo semestre del año se reforzará la instalación de cámaras de vigilancia, el cambio de luminarias, la creación de senderos seguros y la rehabilitación de juegos infantiles en el deportivo de la colonia, también conocida como la Papa.

Asimismo, hizo un llamado a mantener el trabajo conjunto para proteger el Bosque de Agua. “Continuemos con una estrecha colaboración para cuidar el Bosque de Agua… porque es una responsabilidad que compartimos para el beneficio de los habitantes de esta ciudad”, dijo.

Finalmente, el subsecretario de Participación Ciudadana, Ángel Sánchez Cortés informó que en la colonia Loma del Padre se brinda servicio a más de cinco mil habitantes distribuidos en once manzanas. Durante la jornada se recibieron 472 solicitudes, principalmente relacionadas con el mejoramiento del alumbrado público, vigilancia policial, bacheo, poda de árboles, abasto de agua, mantenimiento de cámaras de vigilancia y limpieza.

Desde el inicio del programa Gobierno Casa por Casa, el 10 de octubre del año pasado, se han visitado 260 mil viviendas, beneficiando a 200 mil personas, con un acumulado de 65 mil peticiones de las cuales 47 mil ya han sido atendidas.

CS