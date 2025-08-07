Brandom y Mariana ponen a la UNAM en alto durante Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español

Estudiantes egresados de la carrera Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hicieron historia durante el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español al posicionarse entre las cuatro mejores duplas del mundo, tras participar contra 160 equipos de 15 países de habla hispana.

Mariana Yañez García y Brandom Pascual Marcelo, representantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) llegaron a las eliminatorias y semifinales, tras meses de preparación y apoyo económico por parte de sus familias para costear su participación en el proyecto de debate "Aura", lo que los convierte en los primeros en la historia de la facultad en lograr tal hazaña académica.

Internacionalistas de la UNAM destacan en campeonato de debate

«Desde entonces hemos participado en competencias de debate y también nos enfocamos en democratizar el acceso a estas herramientas y prácticas en la UNAM», explicó Mariana sobre sus participaciones en el proyecto de "Aura".

Llegan al cuarto lugar del Campeonato Mundial de Debate en Español

FOTO: UNAM

Mariana y Brandom trabajaron durante seis meses para costear su viaje a la Universidad Católica de Santo Domingo, en República Dominicana, lo que representó un reto financiero que, al final del viaje, valió la pena para poner en alto a la máxima casa de estudios. En este sentido, destacaron el aprendizaje que obtuvieron durante su paso por la FCPys, lo que les brindó ventajas competitivas a la hora de abordar temas globales.

"En nuestra carrera analizamos problemas desde múltiples perspectivas, lo cual se traduce directamente en el debate; es decir, en un round puedes discutir sobre migración con enfoque económico, y en el siguiente con lógica humanitaria. La carrera te enseña a no encasillarte.", mencionó Brandom.

Brandom confesó que al principio, durante su trayectoria en los debates, perdía por cometer el error de "sobre-analizar"; pero posteriormente se dio cuenta que saber mucho no basta, también se requiere comunicar con claridad a través de herramientas prácticas, las cuales desarrollaron durante su paso por la Facultad.



FOTO: UNAM

Logros de Mariana y Brandom

Campeones del Congreso Nacional Universitario de Debate 2024.

Semifinalistas del Campeonato Nacional de Debate 2024.

Semifinalistas del Mundial en Español 2025.

Campeonas del Abierto Mexicano de Debate de Mujeres 2024 (Mariana Yáñez y Dina Varela, de Ciencias).

Campeón de la Copa PUMA de Debate 2023 (Brandom Pascual Marcelo)

