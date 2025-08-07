Becas para niños de primaria en escuelas particulares 2025: ¿qué día me toca inscribir y qué necesito?

Previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026 comenzará el proceso de registro para la obtención de la Beca de Exención total o parcial del pago de colegiatura que están incorporadas al Sistema Educativo Estatal. El programa está enfocado para estudiantes de educación básica que cumplan con una serie de requisitos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, la beca ofrece a los estudiantes desde la exención total hasta la parcial del pago de colegiatura que cada mes se lleva a cabo en los colegios privados. La beca es entregada a una por cada familia registrada.

Uno de los principales requerimientos para que los alumnos de educación básica en escuelas privadas obtengan el pago de la beca, es que los estudiantes tengan un promedio mínimo de 8.5, con el objetivo de mantener el aprovechamiento académico y asegurar que su educación continúe al acortar los gastos que cada mes se realizan.

¿Qué día me toca inscribir en la Beca para estudiantes de Escuelas Particulares?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado de México, durante todo el próximo mes de septiembre estará abierta la convocatoria para poder acceder a la beca mexiquense. Para llevarlo a cabo se realizará a través de un registro en línea siguiendo un calendario para mantener un orden y un control de los registros.

En septiembre se realizará el registro de la Beca para escuelas particulares. Foto: SEP Edomex

Cabe señalar que el promedio mínimo de 8.5 para que los estudiantes mantengan el pago de la beca no aplica para el nivel de preescolar y para el primer grado de primaria, específica la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.

Por lo tanto, el calendario de registro para inscribirse a la Beca para estudiantes de Escuelas Particulares del Estado de México se basa en la inicial del primer apellido de las y los estudiantes, quedando de la siguiente manera:

A, B, C y D: registro los días 8, 9 y 10 de septiembre.

E, F, G, G: registro los días 11 y 12 de septiembre

I, J, K, L, M, N, Ñ: registro los días 15, 16 y 17 de septiembre.

O, P, Q, R: registro los días 18 y 19 de septiembre.

S, T, U, V, W, X, Y, X: registro los días 22 y 23 de septiembre.

El gobierno del Estado de México encabezado por Delfina Gómez precisó que el día feriado del 16 de septiembre, aunque no hay actividades laborales de manera oficial, para el caso del registro de la Beca para estudiantes de Escuelas Particulares sí habrá y el proceso seguirá con su avance normal.

¿Qué documentos se presentan para el registro de la Beca para estudiantes de Escuelas Particulares?

Para llevar a cabo el registro para la beca en escuelas privadas en el Estado de México, los padres o tutores de los alumnos deben tener una serie de documentos que deberán presentar escaneados en forma vertical. Los requisitos para realizar el registro para obtener la beca son los siguientes:

Formato de solicitud. Identificación oficial vigente con fotografía del tutor. Acta de nacimiento del alumno. CURP del estudiante. Boleta de evaluación oficial del ciclo escolar 2024-2025 por ambos lados. Constancia de inscripción para el ciclo escolar 2025-2026, firmado por el director escolar y sello oficial. Constancia de ingresos expedida por la empresa o instancia gubernamental sin descuentos (no son válidas declaraciones ante el SAT ni estados de cuentas bancarias).

Una vez que se termine el registro para obtener la beca durante el mes de septiembre, los aspirantes deberán esperar para ver los resultados de la convocatoria para conocer si fueron seleccionados. El periodo de publicación será entre el 27 y el 31 de octubre a través de la página web de la Secretaría de Educación Pública mexiquense.