Avala Legislatura petición de Delfina Gómez para desincorporar tres predios a favor del IMSS-Bienestar

La solicitud de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de desincorporar tres predios para el IMSS-Bienestar avanzó en comisiones legislativas y se aprobará en el pleno este viernes. Uno de ellos es para el Centro Integral de Oncología en Ecatepec, que beneficia a casi 10 millones de derechohabientes.

Lo anterior ocurre a una semana de que la mandataria mexiquense y el titular del IMSS, Zoé Robles Aburto, se reunieron para revisar el tema legal de inmuebles y predios para la construcción de hospitales, clínicas y centros de educación del “Plan Integral para la zona Oriente”.

En la Comisión del Patrimonio Estatal y Municipal de la 62 Legislatura Local se votó por unanimidad de votos la donación gratuita de tres predios en Ecatepec e Ixtapaluca, en el oriente, además de Atlacomulco en el norte.

La presidenta de la comisión y diputada de Morena, Angélica Pérez Cerón, subrayó que el dictamen avalado tendrá un impacto social y de salud para los mexiquenses.

Y en el proyecto resalta que los predios serán destinados para la atención integral, gratuita y de calidad en servicios médicos, hospitalarios, medicamentos y demás insumos a personas sin afiliación a instituciones de seguridad social en la entidad.

“Advirtiendo el propósito social de las iniciativas han sido conformados los dictámenes correspondientes con base en los elementos que se han hecho llegar”, refirió.

El dictamen aprobado en comisiones ahora se turnará al pleno en el tercer período extraordinario de la 62 Legislatura local, que deberá avalarlo para turnarlo a la titular del Ejecutivo.

Entre los predios destaca la operación del Centro Integral de Oncología en Ecatepec en el Estado de México, dado que es una de las 10 unidades médicas olvidadas por el régimen pasado y que son retomados por el IMSS en el “Plan Integral para la zona Oriente”.

El espacio de salud dará atención para el tratamiento de cáncer de mujeres y niños con oportunidad, además se fortalecerá el servicio que brinda el Centro Médico Nacional la Raza del IMSS en la Ciudad de México.

Y de los 10 millones de derechohabientes que se proyecta tenga el Centro Integral de Oncología en Ecatepec, casi siete millones serán mexiquenses.

El IMSS dentro del “Plan Integral para la Zona Oriente”, tiene presupuestada una inversión de 12 mil 438 millones de pesos para 28 obras para los próximos tres años, que beneficiarán a cinco millones de personas de la zona oriente.

Entre las construcciones destacan cuatro hospitales en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, el Oncológico de Ecatepec y el de Hemodiálisis de Chicoloapan.

Además, otras seis unidades médicas, 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil, y ocho salas de hemodiálisis.