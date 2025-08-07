Asesinan a puñaladas a nefrólogo Jorge Zuñiga e intentan incendiar su vivienda

Jorge Zuñiga López, nefrólogo especialista mexicano, murió asesinado la madrugada del miércoles 6 de agosto. Los reportes preliminares señalan que la víctima de 70 años de edad recibió alrededor de 17 heridas en cuello y tórax, además intentaron prenderle fuego a su domicilio con él adentro.

Los hechos ocurrieron en Mexicali, Baja California, por lo que la comunidad médica de aquella entidad se mostró consternada y compartió su pésame por la muerte del médico especialista en diálisis y hemodiálisis. El cuerpo de Jorge Zúñiga López fue encontrado en el departamento 10 de la avenida Obregón y Calle E.

Fue durante dicha madrugada que los Bomberos de Mexicali atendieron un incendio en el inmueble anteriormente señalado y al sofocar las llamas detectaron el cuerpo del nefrólogo: posteriormente fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se hizo la identificación y entrega a sus familiares.

“Nuestro querido compañero y amigo, el Dr. Jorge Zuñiga López, médico internista y nefrólogo, falleció el día de ayer. Durante los últimos dos años formó parte fundamental de nuestro equipo, dejando una huella imborrable en colegas, pacientes y amigos. Acompañamos con el corazón a su familia en este doloroso momento y nos unimos en oración por su eterno descanso, deseándole luz y trascendencia espiritual”, expresó el personal del establecimiento Clínica de la Piel

César Raúl González Vaca, director del Semefo, informó en rueda de prensa que una vez realizada la necropsia se obtuvo como causa determinante del fallecimiento que son heridas producidas por mecanismo punzo-cortantes penetrantes de cuello y tórax, lo que seccionan grandes vasos, en el cuello tenemos venas y arterias carótidas y yugulares. Eso es lo que habría provocado el fallecimiento.