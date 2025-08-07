Asaltan y abandonan a familia en zona montañosa de Veracruz

Una familia fue víctima de un asalto armado cuando circulaba en una camioneta particular sobre la autopista 150-D, Orizaba-Puebla, y luego fue abandonada entre las montañas de Cumbres de Maltrata, en el estado de Veracruz.

Se trata de cuatro adolescentes y un hombre con discapacidad, originarios de Hidalgo, quienes fueron sorprendidos por sujetos que portaban armas de fuego durante la noche del 6 de agosto.

Uno de los jóvenes escondió un teléfono celular, mismo que usó para realizar una llamada de auxilio y enviar su ubicación, lo que permitió que fueran rescatados la madrugada de este jueves, en las montañas de la comunidad Magueyes.

Los elementos de Guardia Nacional implementaron un operativo en el tramo de la autopista, para iniciar las acciones de búsqueda y localización. Ingresaron cinco kilómetros a la montaña donde ubicaron a las víctimas.

No hay detenidos

Eran las 22:10 horas, cuando el grupo de turistas regresaba de Mérida, Yucatán, hacia su lugar de origen, a bordo de una camioneta tipo SUV, sobre la autopista mencionada, pero fueron intervenidos por un comando a la altura de la congregación Magueyes.

Los asaltados son jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, quienes eran acompañados por un adulto de identidad reservada, a quien le falta la pierna izquierda y fue abandonado a la intemperie con todo y muletas.

Tras el llamado de auxilio, personal del destacamento de Guardia Nacional, ubicado en el entronque a la congregación Vicente Guerrero, municipio de Río Blanco, implementó un operativo entre los límites de Veracruz y el estado de Puebla, logrando ubicarlos en las primeras horas de la madrugada de este jueves.

Dos de los integrantes de esta familia sufrieron síntomas de hipotermia, por lo cual fueron canalizados a los servicios de emergencia. A pesar del operativo a pie y en carretera, no se ubicó a los asaltantes.

La familia presentó la denuncia y se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía, aportando datos que ayuden a las autoridades a identificar al grupo responsable de estos asaltos.