Arturo Ávila entrega informe a Poder Judicial de CDMX sobre Cartel Inmobiliario

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, toda la información que recabó en torno al Cártel Inmobiliario, en el que señala al actual presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero como uno de los líderes “criminales”.

Durante la conferencia de la Legislativa del Pueblo, a la cual llegó tarde, después de su visita a la Fiscalía Capitalina, Ávila Anaya expresó que fue contactado por la Fiscalía de justicia capitalina, y entregó la información recabada hasta el momento, pero le solicitaron guardar la secrecía de los datos para no entorpecer la indagatoria.

“No será en esta rueda de prensa porque fui contactado por la Fiscalía General de la Ciudad de México, quien ha pedido que esta investigación se integre a las 22 carpetas de investigación, entonces yo ya entregue esta información, creo que de alguna forma interfiere en el debido proceso y esa información que tiene ya la Fiscalía General de la Ciudad de México”, expuso. Noticias Relacionadas Llave CDMX y Llave MX: ¿Cuáles son las diferencias y para qué sirven cada una?

Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 7 HOY 6 de agosto?

Precisó que si eventualmente hay información que podamos compartir que no genere un problema o entorpezca una carpeta de investigación, se informará oportunamente.

El diputado federal de Morena ha señalado que algunos empresarios y funcionarios se acercaron a él para denunciar la situación que han vivido durante las gestiones de diversos delegados y alcaldes panistas en Benito Juárez, donde se desarrolló el llamado Cártel Inmobiliario.

Ha resaltado, entre otras cosas, que existen 55 líneas de investigación, 22 carpetas abiertas, 16 investigaciones en marcha y 4 sentencias condenatorias.

También ha informado que se han identificado 264 excedentes de permisos que otorgó la delegación Benito Juárez contra los que estaban autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

Según las investigaciones realizadas por el vocero de Morena en San Lázaro, en 57 inmuebles hubo un nivel excedente, en 35, 2; en 25, 3; en 6, 4; en 5, 5, en 1, 6 y en 1, 7 pisos excedentes.

También en su momento, expuso que, en su administración, Jorge Romero, tuvo 27 inmuebles con 68 niveles excedentes autorizados de manera irregular.

CS