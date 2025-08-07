Apagones en Quintana Roo ocurrieron por mantenimiento en líneas de distribución de la CFE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los apagones que se están registrando en estados del sureste del país, como en Quintana Roo, es por el mantenimiento de las líneas de distribución. En la conferencia de prensa matutina, afirmó que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuentan con la capacidad para generar energía.

Indicó que se abordará el tema con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Durante la mañanera se le cuestionó de los apagones en Quintana Roo que sea atribuido a falta de mantenimiento de las centrales de la CFE o de una sobrecarga en la demanda eléctrica. La titular el Ejecutivo Federal declaró que “no son las plantas de generación”.

Aumenta demanda de energía al sureste mexicano

“En el sureste crece mucho la demanda de energía en verano por los aires acondicionados, por las temperaturas, y CFE hace una serie de mantenimientos. Aquí vinieron hace poco Luz Elena González (secretaria de Energía) y Emilia (Calleja), la directora de CFE, para informar que incluso había aumentado la capacidad de reserva de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es la capacidad de reserva? Cuando hay demanda de electricidad se tiene que generar al mismo tiempo la cantidad de energía que se está demandando”, explicó.

¿Cómo reacciona la CFE ante imprevistos y desastres naturales?



Con rapidez, coordinación y compromiso.



Activamos protocolos, movilizamos brigadas y trabajamos 24/7 para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. #TemporadaDeHuracanes #OrgulloCFE pic.twitter.com/RxcoG1C8JT — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) June 18, 2025

Detalló que durante el año hay plantas que entran a mantenimiento y si se tiene un margen de producción de energía similar a la demanda se registra desabasto.

“Aquí no, aquí ha crecido el porcentaje de reserva gracias a la entrada de nuevas plantas que se construyeron en el periodo del presidente López Obrador y también a una serie de acciones que han venido tomando preventivas para que no ocurra esto”, dijo.

“Lo que puede estar ocurriendo es más bien un tema de mantenimiento en las líneas de distribución. La transmisión es los cables esos que vemos con las grandes torres, después van a transformadores y luego va la distribución eléctrica. Puede estar ocurriendo esto, pero le pido ahí a Emilia que pueda entrar en contacto con la gobernadora para ver si hay algún tema en particular”, recalcó.

EDG