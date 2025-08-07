Ambiente caluroso con temperaturas de hasta 45 grados en Chihuahua | Clima viernes 8 de agosto

El ambiente caluroso continúa este viernes 8 de agosto sobre las entidades al norte del territorio nacional. En Chihuahua se pronostica un día mayormente soleado con temperaturas de hasta 45 grados en algunas zonas, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Por otra parte, se prevén vientos fuertes, oleaje elevado y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente del país y en Baja California Sur, esto debido a la circulación y desprendimientos nubosos del ciclón tropical Ivo que se desplazará hacia el oeste-noroeste mientras se intensifica. Aunque se espera que sus efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México en el transcurso de la tarde, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En Durango y Sinaloa se pronostican lluvias puntuales muy fuertes que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo ocasionadas por el monzón mexicano e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.

Soleado y con temperaturas de hasta 45 grados en Chihuahua. Foto: Cuartuscuro

En Chihuahua, para este viernes se pronostica viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y al noreste temperaturas máximas de 40 a 45 grados. En contraste, al suroeste de la entidad se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) al igual que en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al norte del territorio, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, continuará el ambiente caluroso; además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Clima para el fin de semana en Chihuahua

Para el sábado 9 y domingo 10 de agosto, en Chihuahua y Sonora se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes por monzón mexicano y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h. Durante la madrugada del fin de semana en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados.