Alfredo Ramírez anuncia Polo de Desarrollo Económico en Zinapécuaro

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el estado de Michoacán tendrá una inversión de mil millones de pesos en una primera etapa. En la conferencia de prensa matutina, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, indicó que ya cuentan con inversionistas para el polo de bienestar Bajío, además de que cuentan con la energía suficiente y la conectividad.

“Desde Michoacán estamos sumados al Plan México y, por supuesto, en específico, en los Polos de Desarrollo. Este Polo de Desarrollo del Bienestar, ubicado en el municipio de Zinapecuaro, zona metropolitana de Morelia, en Michoacán. Es un polo de desarrollo de 347 hectáreas, que tiene una logística y una conectividad a través de Ferrocarril, de Canadian Pacific, Kansas City, desde el puerto de Lázaro Cárdenas, y se encuentra sobre la autopista de occidente, que comunica a la Ciudad de México con Guadalajara”, dijo.

Detalló que la inversión de infraestructura público - privada representa en la primera etapa más de mil millones de pesos, que se suma a las inversiones que en días pasados anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el puerto de Lázaro Cárdenas por más de 13 mil millones de pesos.

#EnLaMañaneraDelPueblo | Alfredo Ramírez Bedolla, anuncia el primer polo de desarrollo económico para el bienestar en Zinapécuaro pic.twitter.com/DqXQ0Wz49I — El Heraldo de México (@heraldodemexico) August 7, 2025

“¿Esto por qué? Porque el parque Bajío, que es nuestro pueblo de desarrollo, se conecta directamente vía ferrocarril con el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se están ampliando las terminales logísticas de contenedores de Hutchington Ports y de APM Terminals por una inversión conjunta de 4 mil millones de pesos. Esto coloca a Michoacán en la vanguardia de la logística internacional de mercancías y aprovechamos esa inercia para establecer este parque Bajío, precisamente, este polo de desarrollo del bienestar en Michoacán, en Morelia”, refirió.

Polo conectará con el Aeropuerto Internacional de Morelia

El gobernador de Michoacán dijo que este polo se encuentra a cinco minutos del aeropuerto internacional de la ciudad de Morelia, lo que también le permite tener los servicios aduaneros.

“Concluyo señalando que tenemos energía eléctrica suficiente en Michoacán, cien por ciento limpia, que también es otro atractivo. Tenemos gas natural, estamos trabajando con Senagas en la disposición del gas natural para las industrias, y tenemos, sobre todo, toda la capacidad de las universidades y tecnológicos de Morelia a disposición de la inversión”, afirmó.

Estuvieron presentes los inversionistas Eduardo Ramírez Díaz, director general de Citelis, y David Martínez Gómez Tagle, director general de Artifibras.

EDG