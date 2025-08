Zhi Dong Zhang, capo del fentanilo, estaba por ser extraditado a Estados Unidos, señala Sheinbaum

El ciudadano de origen chino Zhi Dong Zhang, quien fue arrestado por ser el principal proveedor de fentanilo a cárteles de la droga y posteriormente se fugó, estaba por ser extraditado a Estados Unidos, así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera de este 6 de agosto en Palacio Nacional.

Zhi Dong fue detenido en octubre de 2024, sin embargo se encontraba en custodia de la Guardia Nacional, pero se fugó en julio de 2025.

En octubre de 2024 se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición internacional, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con la información obtenida se desarrollaron labores de investigación de campo y análisis de gabinete, lo que permitió obtener la zona de movilidad de dicha persona en el Estado de México y la Ciudad de México.

Tras llevar a cabo acciones de seguimiento y vigilancia, se realizó un despliegue coordinado en un inmueble ubicado en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, donde tras corroborar la identidad de Zhi Dong “N”, se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos.

La presidenta dijo que estaba por ser extraditado. Foto: Antonio Nava

Derivado de las investigaciones, se tuvo conocimiento que Zhi Dong “N”, de nacionalidad china, cuenta con una orden de arresto federal por tráfico de droga y lavado de dinero, emitida en Atlanta, Georgia.

Dicho sujeto es señalado como presunto responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kg de cocaína, mil 800 kg de fentanilo y más de 600 kg de metanfetaminas. Asimismo, se tiene conocimiento que ha operado de manera ilícita más de 150 millones de dólares anuales en ganancias de drogas.

Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que las actividades ilegales de Zhi Dong “N”, se realizaban en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón. También ha sido señalado de formar alianzas con organizaciones delictivas de México para realizar al trasiego.

México no apoya la pena de muerte: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que México no apoya la pena de muerte luego de que se conoció que autoridades Estados Unidos anunciaron que no pedirán esa medida para los narcotraficantes mexicanos Ismael “el mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo.

“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito. No, no es algo con lo que coincidimos”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que el tratado de extradición entre ambos países no contempla la pena de muerte, además de que el gobierno de México no tiene conocimiento de que los narcotraficantes hubieran llegado a un acuerdo con EU como sucedió con Ovidio Guzmán.

“Entonces en cualquier sentido cuando no hay pena de muerte, pues es parte, pues de la política mexicana, no es un asunto personal todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita a un presunto delincuente, un delincuente, el tratado de extradición de establece reciprocidad es el que no puede haber pena de muerte.

“Entonces cuando son extraditados pues no hay pena de muerte en el caso de otras formas de deportación y demás, pues lo que busca México es que haya está reciprocidad con nuestras leyes, no tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena”, añadió.

En la Mañanera se le preguntó sobre la posibilidad de que exista un acuerdo igual.

"No participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno Estados Unido", acotó.

—¿y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo con estos tres capos dela droga igual que lo hicieron con Ovidio Guzmán y parece ser que para obtener información que en algunos momentos han sido usados para presionar a México en el tema de seguridad?; se le insistió.

"No tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo, nosotros no tenemos información, pero más, pues son decisiones y a del gobierno Estados Unidos", respondió.