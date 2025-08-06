“Yo no vuelvo a hacer nada malo”: pobladores de Ocosingo capturan y golpean a presuntos extorsionadores | VIDEO

Dos sujetos que presuntamente extorsionaban a comerciantes del ejido Cristóbal Colón, ubicado en el municipio de Ocosingo, Chiapas, fueron capturados por habitantes del lugar, quienes los golpearon, desnudaron y ataron a postes.

Los hechos ocurrieron durante el pasado 3 de agosto, luego de que los sujetos, cuya identidad no ha sido revelada pero al parecer tienen un vínculo de parentesco, circulaban en un automóvil blanco exigiendo derecho de piso.

Los comerciantes, cansados de las amenazas de los dos sujetos, se organizaron y los bajaron con lujo de violencia de la unidad automotora, para golpearlos y llevarlos al centro de la localidad.

Allí, frente a los habitantes de Cristóbal Colón, los sujetos fueron desnudados, tundidos y amarrados a postes, donde fueron amenazados de ser linchados si seguían con sus prácticas delictivas.

Señores, yo no vuelvo a hacer nada malo

Uno de los momentos más recordados de este acto de justicia popular ocurrió cuando el más joven de los detenidos se dirigió a los pobladores para prometerles que jamás haría otro hecho delictivo.

Al final, autoridades ejidales hicieron acto de presencia para rescatar a los dos supuestos secuestradores, aunque hasta el momento se desconoce si están siendo investigados por dicha acusación.