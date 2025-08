Tras fallecimiento de turista electrocutado en jacuzzi cobraron a su familia 3,500 pesos en hotel

La tragedia del turista que murió electrocutado en un jacuzzi en un hotel resort de lujo en Ixtapa, Zihuatanejo, aún no ha terminado para su familia, quienes aseguran que aún después de lo ocurrido el lugar les cobró un váucher por más de 3 mil pesos en consumo por las vacaciones en las que falleció Sagid Carreón Calderón, de 36 años.

El pasado 22 de julio, Sagid y su familia acudieron al hotel resort Pacífica, en Ixtapa, Zihuatanejo, en donde falleció al ser electrocutado en un jacuzzi durante sus vacaciones. La estancia en este lugar sólo es para socios, quienes pagan el mantenimiento, además de otras cuotas y del consumo en el sitio.

Estefanía, viuda de Sagid, explicó que a más de 15 días de la muerte de su esposo el hotel no se ha comunicado con ella, contrario a lo que el resort mencionó en un comunicado que emitió después del fallecimiento del socio. "Él no era sólo un huésped, era un socio que mes con mes no dejó de pagar, no le debía nada a Pacífica, entonces no se vale", dijo en declaraciones al periodista Francisco Zea.

"Pacífica no se ha comunicado conmigo", asegura viuda de turista que murió electrocutado en jacuzzi

Quien fuera esposa del hoy fallecido explicó que su marido pagaba cuotas mensuales y anuales al hotel para disfrutar de la estancia en el resort, mismas que se realizaban de la siguiente manera:

13 mil pesos mensuales

pago de 31 mil pesos anual

Sin embargo, después del fallecimiento de Sagid a causa de electrocutamiento, Pacífica le dijo a la familia del socio que debían 3,500 pesos por consumo durante los cuatro días que estuvieron hospedados.

"Pacífica no me ha buscado ni tampoco a mis abogados en la carpeta de investigación tampoco se han presentado, es falso lo que dijeron en su comunicado", asegura Estefanía, viuda de Sagid. En su comunicado la empresa hotelera lamentó el hecho y dijo que colaboraban en la investigación.

Según el acta de defunción, la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio secundario a electrocución, lo que sucedió luego de que Sagid se introdujo al jacuzzi de hidromasaje en el que comenzó a sentir toques, en donde finalmente falleció.