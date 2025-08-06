Todo listo para el homenaje al maestro Roberto Cantoral en Tamaulipas

Todo está preparado para rendir un merecido homenaje al cantautor maderense Roberto Cantoral, este viernes 8 de agosto en el Parque Bicentenario de Ciudad Madero, Tamaulipas, evento que promete ser una noche emotiva y llena de música. La actriz y cantante Karla Lazo, en entrevista exclusiva para El Heraldo Radio Tampico, informó que el evento será un magno concierto para celebrar la vida y obra del ícono de la música romántica, autor de temas como “El Reloj” y “La Barca”.

Junto a Karla Lazo, también participarán destacados artistas como Cosme Infante, reconocido cantante, y el maestro Juan Ramírez, director de orquesta, quienes se suman para honrar la trayectoria del compositor nacido en esta ciudad. El evento es organizado por el Gobierno Municipal de Ciudad Madero, encabezado por el alcalde Erasmo González Robledo, como parte de las actividades conmemorativas al legado del maestro Cantoral

La cantante expresó su alegría por participar en el evento. Foto: Carlos Juárez

Además del concierto, se tiene programada la develación de un busto en la Plaza Gobernadores de Playa Miramar, en presencia de la familia Cantoral y autoridades locales. Cabe recordar que recientemente el Boulevard Costero fue renombrado oficialmente como “Boulevard Roberto Cantoral”, en un acto de reconocimiento a su aporte cultural y artístico a nivel nacional e internacional. Este homenaje marca un momento significativo para la identidad y el orgullo maderense.

¿Quién fue Roberto Cantoral?

Roberto Cantoral fue un destacado cantautor mexicano, nacido el 7 de junio de 1935 en Ciudad Madero, Tamaulipas, es reconocido internacionalmente por sus composiciones dentro del género romántico, muchas de las cuales se han convertido en clásicos de la música en español; entre sus canciones más famosas se encuentran “El Reloj”, “La Barca” y “El Triste”, interpretadas por artistas de la talla de José José, Luis Miguel, Plácido Domingo y muchos más.

Karla Lazo detalló que espera que mucha gente se de cita en el festejo. Foto: Carlos Juárez

Cantoral comenzó su carrera con el trío Los Tres Caballeros, pero su éxito como compositor lo llevó a consolidarse como una figura central en la música latina, además de su labor artística, fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), donde defendió los derechos de los creadores musicales. Falleció el 7 de agosto de 2010, pero su legado continúa vivo a través de sus canciones, que siguen siendo interpretadas y admiradas en todo el mundo.

Un legado que durará por generaciones

El legado de Roberto Cantoral trasciende generaciones y fronteras, consolidándolo como uno de los compositores más influyentes de la música romántica en español, autor de clásicos como “El Reloj”, “La Barca”, “El Triste” y “Al Final”, sus canciones han sido interpretadas por íconos de la música como José José, Luis Miguel, Plácido Domingo, Joan Báez y Rocío Dúrcal, entre muchos otros, su obra no solo destacó por su sensibilidad poética y profundidad emocional, sino también por su capacidad de conectar con el público a nivel universal.

Más allá de su faceta artística, Cantoral fue un firme defensor de los derechos de los compositores, como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), impulsó políticas para proteger la propiedad intelectual y dignificar el trabajo creativo; bajo su liderazgo, la SACM fortaleció su estructura legal y cultural, brindando mayor reconocimiento y respaldo a los autores mexicanos.

Además, su legado se mantiene vivo en espacios públicos y culturales, como el Centro Cultural Roberto Cantoral en la Ciudad de México, y más recientemente, con la develación de un busto y el nombramiento del Boulevard Roberto Cantoral en Ciudad Madero.