Soleado durante el día y poca probabilidad de lluvia en Chihuahua | Clima jueves 7 de agosto

Mientras en algunos Estados se esperan lluvias intensas y vientos fuertes, sobre las entidades del norte del país continúa el ambiente caluroso para este jueves 7 de agosto. En Chihuahua se pronostica un día mayormente soleado con temperaturas de hasta 45 grados en algunas zonas, así como viento de de 20 a 30 km/h.

En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén lluvias puntuales intensas y fuertes rachas de viento, esto debido a la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará rápidamente frente a las costas del occidente mexicano, así lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Temperaturas de hasta 45 grados en zonas de Chihuahua

Para este jueves se espera ambiente caluroso sobre las entidades al norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico, litoral del golfo de México y la península de Yucatán. En Baja California, Sonora y Sinaloa se alcanzarán temperaturas superiores a los 45 grados, mientras que en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca se mantiene una onda de calor.

Temperaturas de hasta 45 grados en zonas de Chihuahua este jueves. Foto: Cuartoscuro

Al suroeste y noreste de Chihuahua se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h. Aunque también se esperan durante el día lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al igual que en Durango, Guanajuato, Estado de México, Campeche y las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Ante las altas temperaturas en algunas entidades del país se han emitido recomendaciones para evitar un golpe de calor; sin embargo, es importante saber cómo actuar durante los primeros momentos e identificar los síntomas entre los que se encuentran mareo, sudoración excesiva al inicio, enrojecimiento y sequedad en la piel; fiebre, confusión, aceleración del ritmo cardíaco y dolor de cabeza.

De acuerdo con Mayo Clinic, lo primero que se debe hacer ante un golpe de calor es llamar a emergencias y mientras llega la ayuda refrescar a a la persona como sea posible. Ponerla en la regadera con agua fría, rociarla con agua fresca usando una esponja, abanicarla mientras se rocía agua, colocar compresas de hielo o toallas húmedas en el cuelo, axilas e ingle. Si la persona está consciente, ofrecerla agua fresca u otra bebida sin alcohol y sin cafeína.