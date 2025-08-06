SMN advierte por fuertes lluvias de más de 50 mm en 11 estados este jueves 7 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Sinaloa, Nayarit y la costa de Jalisco, así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México y Campeche, así como en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, este día, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará rápidamente frente a las costas del occidente mexicano y sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y la costa de Jalisco, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de esas entidades.

Asimismo, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste del territorio nacional, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias puntuales fuertes en zonas del centro del país

Por su parte, el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas del centro, oriente y sureste del país, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, un canal de baja presión y divergencia sobre la Península de Yucatán, originará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la región.

Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El ingreso de humedad del Golfo de México ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas del centro. Foto: Cuartuscuro

Temperaturas de más de 45 grados en Baja California, Sonora y Sinaloa

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.