Sheinbaum destaca creación del Tribunal de Disciplina Judicial: "un juez va a poder ser sancionado"

La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con la reforma que ya avanza, fue destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la Mañanera de este 6 de agosto, la mandataria advirtió que ahora sí se podrá sancionar a los jueces.

“Hay una nueva institución que va a revisar la actuación de los jueces, que es el tribunal de Disciplina Judicial, antes el Consejo de la Judicatura es presidido por la Presidenta de la Corte, era juez y parte, ahora no, están separados.

“Para que no haya subjetividades extremas, tienen que tener normas. Un juez o una jueza que caiga en un acto de corrupción, va a poder ser juzgado por el Tribunal de Disciplina Judicial, va a poder ser sancionado”, destacó en Palacio Nacional.

También celebró que los pueblos originarios entreguen el bastón de mando al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación.

“Todos los mexicanos y mexicanas, no importa si nacimos en otro país, tenemos la obligación de reconocer la historia de México y la riqueza cultural”, aseguró.

La presidenta indicó que no ha recibido una invitación formal para acudir el 1 de septiembre a la ceremonia de toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial. En la conferencia de prensa matutina, señaló que ese día también rinde su primer informe constitucional.

“Y después viene la toma de protesta de la Corte. Entonces, pues vamos a ver ahí cómo nos ajustamos en los horarios y la invitación. No he recibido la invitación formal, pero ayer Hugo dijo que sí iba a ir. Entonces, vamos a ver a cuál de los, supongo que al formal, no sé, ya aquí en la Corte tal vez”; afirmó.