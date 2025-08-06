Sentencian a 55 años de cárcel a “El Princes”, normalista que mató a un compañero en novatada

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró una sentencia de 55 años de prisión contra Saúl Adrián Barrios Aldana, alias “El Prins” o “El Princes”, por su responsabilidad en el homicidio de Brayan Isidro Zarco Rivera, un estudiante de 21 años de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” en Tenería.

El fallo, dictado por un juez de control en Tenancingo y anunciado por la Fiscalía este miércoles 6 de agosto, también incluye una multa de 309,424 pesos y una reparación del daño por 237,768 pesos a favor de los familiares de la víctima.

El suceso ocurrió el 12 de julio de 2024, cuando Brayan, originario de Yaonáhuac, Puebla, perdió la vida tras ser víctima de una novatada conocida como “el caballazo”, que consiste en someter a repetidos golpes, lo que en este caso provocó lesiones que derivaron en un infarto, según las investigaciones de la FGJEM.

El cuerpo de Brayan fue hallado fuera de las instalaciones escolares, lo que generó sospechas de un intento de encubrimiento por parte de algunos involucrados.

El sentenciado fue encontrado culpable de homicidio calificado

#Sentenciado. La #FiscalíaEdoméx obtuvo sentencia de condena de 55 años de prisión para Saúl Adán Barrios Aldana, alias “El Prins” y/o “El Princes”, quien era alumno de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, conocida como "Escuela Normal de #Tenería", tras ser… pic.twitter.com/a5SKjtZT8h — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 7, 2025

La Fiscalía mexiquense notificó los hechos tras un exhaustivo proceso de investigación, que incluyó la revisión de videograbaciones y entrevistas con testigos. Las pruebas presentadas demostraron que Barrios Aldana, junto con otros tres individuos aún prófugos, participó activamente en los actos que causaron la muerte de Brayan.

El sentenciado fue encontrado culpable de homicidio calificado, tras un juicio donde se desestimaron intentos de defensa que buscaban minimizar su responsabilidad.

La detención de Barrios Aldana se llevó a cabo el 14 de julio de 2024, tras una orden de aprehensión girada por la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de Seguridad (SS) y la Guardia Nacional.

El exdirector del plantel se encuentra también bajo investigación. Foto: Google Maps

Durante el proceso, la fiscalía logró acreditar su participación directa en los hechos, lo que llevó a la imposición de la pena máxima de 55 años, además de las sanciones económicas.

El homicidio de Brayan no es un hecho aislado. Familiares y estudiantes han denunciado al menos dos casos previos de muertes relacionadas con estas prácticas en la misma institución, así como la desaparición de otro alumno.

Además, las investigaciones se han extendido a otros implicados. El exdirector de la escuela fue detenido en octubre de 2024 por su presunta participación en el encubrimiento, y se continúa la búsqueda de los tres cómplices de Barrios Aldana.