Se abre enorme socavón en Coyoacán | VIDEO

Las raíces de un árbol provocaron una fuga de agua potable al romper una tubería en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo y la calle de Pacífico en la alcaldía Coyoacán.

Las largas raíces provocaron que se rompiera una tubería de 12 pulgadas por lo que comenzó a desperdiciarse el agua.

Personal de Protección Civil y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) acudió al sitio para realizar labores de inspección y reparación, aunque hasta el momento no se ha determinado la profundidad exacta del hundimiento ni el tiempo estimado para concluir los trabajos.

Con información de Javier Ruiz