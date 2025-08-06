Resultados de sorteos Tris y Chispazo del 6 de agosto de 2025: consulta aquí los números ganadores

Este miércoles 6 de agosto de 2025, unos de los juegos de azar más populares del país que pertenece a la Lotería Nacional, que son Tris y Chispazo, han anunciado todas las combinaciones a través de todo el día. Para quienes jugaron el popular sorteo, es crucial verificar los números y mantener el boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante para reclamar el premio.

Es importante recordar que, si tienes un boleto ganador, tienes un plazo de hasta 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Cabe destacar que una vez vencido este plazo, el derecho al cobro expirará y el monto del premio será destinado a la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados TRIS

Los resultados de los sorteos de Tris anunciados este miércoles 6 de agosto de 2025, fueron los siguientes:

Sorteo Tris Clásico No. 34617 Números ganadores 2-7-1-7-8

Sorteo Tris de las Siete No. 34616 Números ganadores 9-8-6-0-2

Sorteo Tris Extra No. 34615 Números ganadores 4-5-5-2-2

Sorteo Tris de las Tres No. 345614 Números ganadores 1-2-6-6-2

Sorteo Tris del Mediodía No. 346013 Números ganadores 0-8-4-9-8

Resultados Chispazo

Los resultados de los sorteos de Chispazo anunciados miércoles 6 de agosto de 2025 fueron los siguientes: