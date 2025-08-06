Protegen a los adultos mayores en Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez, liderada por Luis Mendoza, instaló la Comisión Interna para la Atención y Bienestar de las Personas Mayores para erradicar el maltrato hacia el sector y promover mejores condiciones de vida para ellos.

Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva señaló que 14 por ciento de la población benitojuarense forma parte de este grupo poblacional, lo que posiciona a la demarcación como una de las que más adultos mayores tiene.

Ante ello, explicó que como primera tarea se trabajará a partir de cinco ejes rectores: prevención, atención a grupos vulnerables, mesas de trabajo, atención de primer contacto y canalizaciones.

Todo ello se verá reflejado en talleres, conferencias informativas en temas de desarrollo humano para valorar a las personas de la tercera edad, jornadas de salud, asesorías jurídicas y psicológicas, así como campañas de alfabetización y cursos de capacitación en materia tecnológica desde un enfoque de prevención a la protección de datos y evitar el robo de identidad.

La funcionaria reveló que esta comisión es resultado de la coordinación que la alcaldía tiene con otras instancias en beneficio de su población, ya que en ella participan organismos gubernamentales como la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) y la Comisión de Derechos Humanos e Instituciones de Asistencia Privada.

“En la alcaldía el mayor número de habitantes son adultos mayores y el alcalde Luis Mendoza nos ha dado esa prioridad de trabajar en beneficio de ellos. Tenemos el objetivo de unir fuerzas en beneficio de los benitojuarenses, pero sobre todo en beneficio de los adultos mayores, cuenten con nuestro compromiso”, expresó.

Por su parte, Nidia Martínez, jefa de Unidad Departamental de Servicios al Adulto Mayor, presentó el decálogo del buen trato, el cual será difundido en los comercios de la demarcación para reforzar el reconocimiento de los derechos.

Advirtió que los puntos que integran este decálogo van encaminados a dar un trato preferencial, generar espacios adecuados y de respeto, apoyar y ser empáticos con las personas mayores evitando cualquier tipo de discriminación o conductas violentas que los vulneren.

CS