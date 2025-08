Posibles riesgo de la reforma electoral: IECM

La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán advirtió de riesgos técnico operativos que se podrían registrar con la reforma electoral que se avecina en caso de que se busquen eliminar algunas características que existen actualmente, aplicando un modelo centralizado, de mayor concentración, ignora las particularidades de cada entidad federativa.

Ante diputados federales de la Comisión Político Electoral de la Cámara de Diputados, la titular del IECM señaló que, en esta intención, se debe garantizar la independencia y autonomía de los órganos electorales, y no buscar que el sistema electoral nacional sea manejado por parte del gobierno federal, como en el pasado, porque sería un retroceso a la democracia mexicana.

“Creemos o creo firmemente que la reforma electoral que se genere tendrá que encaminarse a consolidar la autonomía e independencia de las instituciones electorales. Yo no me imagino de ninguna manera, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero yo no me imagino que pudiéramos regresar a un esquema que esta función tan relevante para el país, que una vez que se logró la autonomía y ciudadanización de esta función electoral, pudiera regresar bajo el control de algún ente de gobierno”, expresó.