Onda de calor derritirá Baja California con temperaturas de hasta 49°C este jueves 7 de agosto

Para este jueves 7 de agosto el clima en Baja California se mantiene con temperaturas extremas que dependencias de gobierno pronostican hasta 49°C, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar cuidados con adultos mayores o infancias los cuales son más vulnerables a golpes de calor.

La onda de calor no solamente persistirá en Baja California, también alcanzarán Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, por lo que Protección Civil ha exhortado a la ciudadanía a mantenerse hidratados para evitar golpes de calor o padecimientos relacionados al clima.

Durante la mañana se esperan bancos de niebla en la costa occidental, mientras que en zonas serranas será el clima fresco, por lo que en zonas bajas la temperatura será alta. Los vientos alcanzarán velocidades de entre 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Para Baja California se esperan cielos despejados y temperaturas que rebasen los 45°C. Se espera nubosidad por la tarde, por lo que se espera rachas de hasta 49 kilómetros. En la ciudad de Mexicali se espera que alrededor de las 16:00 horas las temperaturas alcancen los 49°C.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.