“No buscan dinero, buscan reconocimiento”: experta denuncia apropiación cultural en diseño de Adidas

Una vez más, el tema de la apropiación cultural en la industria de la moda ha encendido el debate público en México. En esta ocasión, la empresa multinacional Adidas ha sido señalada por presuntamente reproducir y comercializar diseños tradicionales de una comunidad indígena de Oaxaca, sin contar con la autorización de sus creadores ni otorgarles reconocimiento o retribución económica.

La controversia surgió a raíz del lanzamiento de una nueva colección de chanclas por parte de Adidas, la cual utiliza motivos visuales similares a los de un pueblo originario oaxaqueño. Además del diseño, la colección lleva el nombre “Oaxaca”, lo que ha intensificado las críticas en torno al uso indebido del patrimonio cultural del estado.

Al respecto, Daniela Lucio Espino, coordinadora de la Comisión de Educación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), explicó que el caso encierra varios elementos que podrían constituir una violación a los derechos de propiedad intelectual, específicamente en el ámbito de los derechos de autor y del patrimonio cultural.

Este no es un caso aislado. Ya ha sucedido antes con marcas como Louis Vuitton, Christian Dior y Carolina Herrera, quienes han utilizado diseños de comunidades indígenas sin retribuirles ni reconocer su autoría”, explicó Lucio Espino en entrevista con Adriana Delgado para el programa de El Dedo en la Llaga, en Heraldo Radio.

De acuerdo con la especialista, los pueblos originarios tienen un tipo especial de derechos de autor que, a diferencia de los convencionales, no tienen fecha de caducidad.

Estos derechos no sólo deben ser respetados por la vía legal, sino también por un tema de dignidad y reconocimiento cultural. Las comunidades han expresado que más allá del dinero, lo que exigen es el reconocimiento legítimo de su trabajo y herencia cultural”.

El gobernador de Oaxaca ya ha anunciado que interpondrá una denuncia formal contra la marca y el diseñador responsable. Lucio Espino explicó que el procedimiento debe iniciarse a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que llevará a cabo una investigación para determinar si se cometió una infracción administrativa por la reproducción no autorizada de patrimonio cultural.

El procedimiento incluye la posibilidad de sanciones si se acredita la infracción. Además, en el uso del nombre "Oaxaca", Adidas no podría registrar ni utilizar esta denominación como marca, ya que pertenece a un estado y no a una empresa privada. El estado tendría que haberlo registrado previamente, lo cual no parece haber ocurrido”, añadió la abogada.