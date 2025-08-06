Muere sacerdote tras caer con su camioneta en arroyo de Veracruz

El sacerdote Edgardo Camilo Antonio fue localizado sin vida luego de que la camioneta que conducía fuera arrastrada por la creciente del arroyo La Pita, en el municipio de San Juan Evangelista, al sur del estado de Veracruz, debido a las lluvias que ha provocado la onda tropical número 20.

Se trata de un sacerdote de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, quien murió a causa de las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas horas en las diferentes regiones de la entidad veracruzana. Las autoridades municipales confirmaron que desde las tres de la madrugada del 5 de agosto se tuvo conocimiento del accidente.

Los elementos de Protección Civil de San Juan Evangelista, así como personal de la Policía Municipal, apoyaron en las tareas de rescate del cadáver del párroco Edgardo Camilo, así como la atención a tres de sus acompañantes que se salvaron.

De acuerdo con los primeros reportes, el párroco salió de la comunidad Nuevo Ixcatlán, a donde había ido a visitar a sus familiares, y al momento del incidente, él regresaba al municipio de Catemaco, donde tenía su domicilio.

El cura iba al volante de una camioneta blanca, marca Nissan, la cual fue arrastrada por la creciente del arroyo La Pita, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera La Lima-Villa Juanita. Durante más de 10 horas, personal de Protección Civil y policías municipales de San Juan Evangelista trabajaron intensamente para rescatar los restos de la persona, que habían quedado atrapados dentro de su vehículo.

Las fuertes lluvias de las últimas horas han causado numerosos estragos en comunidades de San Juan Evangelista, cortes de caminos, crecidas, anegaciones y pérdidas materiales.

También se registraron lluvias en Xalapa, Coatepec, Banderilla y Emiliano Zapata, además de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde se reportaron afectaciones por inundaciones en calles y avenidas.