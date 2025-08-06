Muere multimillonario atropellado por un búfalo al que intentaba cazar durante un safari en Sudáfrica

Asher Watkins, un millonario de Texas, falleció trágicamente tras ser brutalmente embestido por un búfalo mientras cazaba en un safari en Sudáfrica, el incidente ocurrió el domingo 3 de agosto en la provincia de Limpopo, un área conocida por su vida silvestre y popular entre los cazadores de caza mayor.

La expedición había sido organizada por Coenraad Vermaak Safaris, una empresa de renombre en el sector, que confirmó la lamentable noticia, Watkins, de 52 años, perdió la vida casi al instante debido a la fuerza del impacto. El búfalo, un animal de más de una tonelada y considerado uno de los "Cinco Grandes" de África, junto con el león, el leopardo, el elefante y el rinoceronte, es conocido por su imprevisibilidad y su naturaleza agresiva, lo que lo convierte en uno de los más peligrosos del continente.

Medios locales informan que el animal apareció de repente de la densa vegetación y se lanzó a gran velocidad contra el empresario, dejándolo sin posibilidades de reaccionar, el cazador se encontraba en la Bambisana Concession, una vasta extensión de terreno dedicada a la caza, acompañado por un cazador profesional y un rastreador local, elementos estándar en este tipo de expediciones para garantizar la seguridad y el éxito de la caza.

Era su segundo día de safari y el día anterior había logrado cazar un antílope, lo que indicaba una expedición aparentemente exitosa hasta ese fatídico momento. Hans Vermaak, guía de Coenraad Vermaak Safaris, expresó su pesar de la compañía ante la tragedia:

Comaprtía en sus redes sociales el resultado de su actividad de caza

Créditos: Facebook/Asher Watkins Outdoors

“Con profundo dolor y corazones destrozados, confirmamos la muerte de nuestro cliente y amigo Asher Watkins, de Estados Unidos”.

Familiares se despiden de Watkins

La noticia de la muerte de Watkins ha impactado a su círculo cercano, incluyendo a su hija adolescente Savannah, su madre Gwen y su exesposa Courtney, quien le dedicó un emotivo homenaje que refleja el dolor de la pérdida:

Usuarios en redes sociales aseguran que lo que paso fue karma

Créditos: Facebook/Asher Watkins Outdoors

“Es una realidad difícil de expresar con palabras. Nuestros corazones están rotos”. La magnitud de la tragedia se siente profundamente entre quienes lo conocieron y amaron.

Sin embargo, las reacciones en la página de Facebook "Asher Watkins Outdoors", donde el empresario solía compartir fotografías posando con los animales que había cazado, han sido mixtas y han generado controversia, muchos usuarios han dejado mensajes sarcásticos o incluso de celebración bajo las imágenes, reflejando una postura crítica hacia la caza de animales salvajes y la ironía de su fallecimiento en un safari.

