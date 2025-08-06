Monterrey tendrá hasta 38 grados de temperatura este 7 de agosto | PRONÓSTICO DEL CLIMA

Monterrey y su área metropolitana enfrentarán este jueves 7 de agosto de 2025 una jornada marcada por un calor implacable y condiciones meteorológicas estables, aunque no exentas de matices.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la presencia del fenómeno conocido como canícula impone una clara tendencia: reducción de las lluvias, nubosidad escasa y registro de temperaturas extremas.

La combinación del calor extremo, un índice UV elevado y la ausencia de lluvias permanece como la constante del día ya que si bien no se anticipan riesgos climatológicos mayores (como tormentas o huracanes), las condiciones sí obligan a tomar medidas preventivas, sobre todo para actividades prolongadas al aire libre.

¿Cuál será el clima para Monterrey este 7 de agosto? | PRONÓSTICO

Es así como la mañana iniciará con temperaturas cálidas que rondarán los 23°C, acompañadas de un cielo mayormente despejado que promete un pleno sol desde las primeras horas. A medida que avance el día, el termómetro trepará hasta alcanzar una máxima estimada entre los 37°C y 38°C, siendo esta última la más frecuente en diversas fuentes.

Estas condiciones favorecerán una mañana soleada y sin nubes que amortigüen el avance del calor.

Fotografía: CONAGUA.

Durante la tarde, aunque el cielo se mantendrá parcialmente despejado, podrán observarse núcleos de nubes intermitentes, sin que ello implique un cambio significativo en la probabilidad de lluvias. Al caer la noche, Monterrey despedirá el día con temperaturas que apenas cederán, situándose en torno a los 29°C, con cielo ligeramente más nublado y vientos ocasionales.

Las condiciones, aunque no representan un peligro inminente, sí exigen precaución, sobre todo ante la prolongada exposición al sol y el rigor térmico que caracteriza este verano regio. La recomendación general: hidratarse constantemente, usar ropa ligera y clara, protector solar, además de evitar actividades físicas durante las horas más críticas (entre mediodía y las 16:00 horas).

¿Cómo cuidarte de la canícula?

Agosto corresponde al mes más caluroso del año en Monterrey, conocido localmente como la "canícula", cuando las temperaturas altas se mantienen de manera sostenida y las lluvias, aunque presentes, suelen ser de corta duración y de baja acumulación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de CONAGUA, la temperatura media del mes de agosto es de 33.5°C, con mínimas de 23.8°C, y un registro histórico de precipitación promedio de 148 mm, distribuidos en aproximadamente 7 días de lluvia. Debido a estas altas temperaturas es recomendable tomar ciertas precauciones tales como: