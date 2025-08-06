Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 7 HOY 6 de agosto?

Usuarios reportaron hoy miércoles 6 de agosto de 2025, un problema con un servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pues según varios reportes en redes sociales, hubo un falló en una de las unidades que recorren la Línea 7 que va de el Rosario a Barranca del Muerto.

Y es que los usuarios del transporte decidieron compartir sus quejas en redes sociales, mencionando que un convoy de un tren comenzó a presentar fallas mecánicas por lo que tuvieron que desalojar a los usuarios; sin embargo la cuenta del Metro CDMX respondió a los llamados.

“Al momento, la circulación de los trenes en la Línea 7 es continua. Esta tarde, en la terminal Barranca del Muerto, un grupo de personas usuarias permaneció a bordo de un tren tras su arribo a la estación, sin atender las indicaciones del personal para desalojarlo.” dijo el Metro CDMX.

¿Qué pasó en la estación Barranca del Muerto hoy 6 de agosto?

Luego de que usuarios del metro en redes sociales denunciaron a un convoy que habría presentado una falla mecánica, que provocó que se abrieran las puertas de un lado equivocado, por ello el metros seguro que era un hecho falso y explico la situación en redes sociales.