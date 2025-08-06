Manuel Maza garantiza vigilancia y servicios activos en Oaxaca pese a tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional informó este miércoles 6 de agosto sobre la formación de la tormenta tropical "Ivo", ubicada a 310 km al sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos de hasta 65 km/h. Sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros y posibles trombas marinas. Se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h en ambas costas.

Al respecto, Manuel Maza Sánchez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), informó que desde hace aproximadamente 24 horas, se han registrado lluvias de diversa intensidad en seis de las ocho regiones del estado de Oaxaca, debido a la influencia de la tormenta tropical "Ivo", informó

En entrevista con Sofía Garcia para el programa de Las Noticias de la Tarde, en Heraldo Televisión, Maza Sánchez detalló que las precipitaciones comenzaron en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, particularmente en la región selvática de los Chimalapas, cerca de los límites con Chiapas.

Se trata de una selva húmeda que ha presentado lluvias importantes. Los ríos y arroyos están creciendo, y los cuerpos de agua están recibiendo grandes cantidades de escurrimientos”, señaló Manuel Maza.

Las lluvias también se han extendido a otras regiones como los Valles Centrales, incluida la ciudad capital, la Mixteca, la Cuenca del Papaloapan (en colindancia con Veracruz) y parte de la Sierra Norte. Según el funcionario, la intensidad de las lluvias ha variado entre ligeras e intensas, sin que hasta el momento se reporten daños graves.

Se registran afectaciones menores por tormenta tropical "Ivo"

No obstante, Manuel Maza informó que algunas comunidades pequeñas han registrado afectaciones en caminos rurales, y un vuelo comercial con destino a Huatulco fue desviado temporalmente a la Ciudad de México, debido a una lluvia intensa en esa zona. Otro vuelo buscó un aeropuerto alterno.

Afortunadamente, las operaciones ya están normalizadas”, precisó.

El titular de Protección Civil aseguró que todos los servicios vitales en el estado, como electricidad, agua potable, drenaje, telecomunicaciones, carreteras, autopistas y aeropuertos, continúan funcionando con normalidad. Asimismo, subrayó que las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de que las lluvias persistan durante la noche y la madrugada.

En cuanto al avance de la tormenta tropical "Ivo", Manuel Maza explicó que el fenómeno se encuentra en proceso de salida del territorio oaxaqueño y se espera que en las próximas horas concluya su paso. No obstante, se mantiene especial vigilancia sobre 32 municipios de la franja costera del estado.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.