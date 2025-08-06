Joven es atacado por jauría de siete perros en Aquiahuac, Tlaxcala

Un joven que realizaba ejercicio en el parque ecoturístico de Aquiahuac, perteneciente al municipio de Huamantla, Tlaxcala, fue víctima de un ataque por parte de una jauría de siete perros, entre ellos un pitbull. El incidente ocurrió en una zona de terrenos de labor, donde la víctima solía correr como parte de su rutina diaria.

De acuerdo con testimonios compartidos a medios locales por vecinos que presenciaron los hechos, el grupo de perros apareció repentinamente y comenzó a morder al joven, quien fue arrastrado varios metros mientras intentaba defenderse. Las mordidas en distintas partes del cuerpo le causaron múltiples heridas.

La escena provocó alarma entre los habitantes del lugar, quienes corrieron a auxiliar al joven y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes trasladaron al joven de urgencia a un hospital cercano, donde recibió atención médica, su estado de salud fue reportado como estable, aunque presenta lesiones de consideración, especialmente en extremidades y rostro.

Organizaciones defensoras de animales también se pronunciaron sobre el caso, aclararon que este tipo de situaciones deben abordarse con un enfoque integral, que contemple tanto la protección de los derechos de los animales como la seguridad de las personas.

Al menos siete perros fueron parte del ataque

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Vecinos exigen sanciones a propietarios negligentes

Vecinos de la comunidad exigieron a las autoridades municipales y estatales que tomen medidas urgentes y efectivas, entre sus demandas destacan la implementación de campañas de esterilización, programas de adopción responsable y la aplicación de sanciones a propietarios negligentes que permiten que sus mascotas circulen sin supervisión, especialmente si muestran actitudes agresivas.

“Hoy fue un joven, pero mañana puede ser un niño o una persona mayor. No podemos seguir esperando a que pase una tragedia mayor para actuar”, expresó una habitante del lugar, visiblemente molesta por la falta de respuesta institucional.

