ISSSTE Tamaulipas reporta 92% de abasto de medicamentos y avanza en nuevo hospital de Tampico

La Delegación Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está reconociendo que apenas se tiene un abasto de medicamentos del 92 por ciento, situación que trata de mejorarse conforme se avanza en las atenciones que reclaman los derechohabientes en las 33 unidades médicas, así lo expresó el subdelegado Médico del ISSSTE en la entidad Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán.

Dijo que para subsanar el 8 por ciento restante de carencias se hacen acciones y gestiones, lo que al mismo tiempo es difícil, porque no se puede asegurar que en semanas o en un corto tiempo se llegue al 100 por ciento de cobertura, pero los esfuerzos para atender estas necesidades de fármacos se hacen acudiendo a nivel central. Señaló que la principal falta de medicamentos se registra en aquellos que atienden enfermedades como la diabetes y la hipertensión, entre otros males.

"Tenemos un 92% del abasto según lo que nos mencionan nuestras farmacias a nivel nacional, últimamente ha habido unos desabastos de medicamentos que son muy básicos para el control de diabetes de hipertensión, pero se han estado tratando de resolver en corto plazo, son medicamentos que son comunes, sin embargo los medicamentos que son un poco más complicados, un poco más de alto costo, esos los tratamos de gestionar mediante un sistema nacional que se llama 'Medicamentos de Censo', eso lo gestionamos en un poquito más de tiempo, pero tratamos de conseguirlo para la mayor parte de nuestros derechohabientes", precisó.

"Entiendo bien que un 92% nos deja despejado un 8%, ¿verdad?, y ese 8% por supuesto que nos genera toda esa reacción de nuestros derechohabientes, y comprendemos; (¿y en cuánto tiempo se llegará al 100%?), decir el 100 por ciento es algo complicado, dudo que alguien se atreva a dar un número de ese tamaño, pero obviamente trataremos día con día ir aumentando este porcentaje de abasto", completó.

Se deben realizar la medidas de protocolo para mudanza a nuevo Hospital

En lo que toca a la próxima entrada en operación del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tampico, el funcionario estatal señaló que no se tiene una fecha precisa de su inauguración, sin embargo antes de que esto ocurra se hacen las medidas de protocolo para que los trabajadores del viejo hospital se trasladen al nuevo.

Aquí se ha cumplido con la recepción de los expedientes para la contratación de casi 700 trabajadores médicos y administrativos, con esto el nuevo hospital estará generando estas 695 extras, esperándose que para finales de este año el nosocomio regional esté en operaciones en un 90 o 95 por ciento, a fin de que en los siguientes meses vaya alcanzando el 100 por ciento de efectividad.

Se busca contar con los mejores especialistas

Adicionalmente se buscará que se cuente con todos los especialistas y subespecialistas que las derechohabiencia reclama, principalmente cardiólogos y neurólogos.