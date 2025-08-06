Hombre en estado de ebriedad ataca a un perro con un machete, le causa graves heridas

El maltrato animal sigue siendo un tema que predomina en nuestro país, pues ahora desde redes sociales y colectivos han lanzado su postura contra lo que ocurrió en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, pues un hombre entró a la casa de un hombre y decidió matar a su perro.

Fue la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal, quien denunció en una publicación de sus redes sociales el ataque de un hombre que decidió allanar la casa de un adulto mayor de 83 años de edad, para después agredir de manera aberrante a un lomito con un machete.

Según la fundación, todo ocurrió el pasado 5 de agosto, entre las 9 y 10 de la noche, cuando el lomito está en su hogar, cuando ladro a un joven que repentinamente se cayó de su moto, por lo que decidió avisar a su padre quien decidió regresar al lugar y agredir a su al animalito.

¿Qué pasó con el perrito agredido con un machete?

El hombre que había estado bajo el efecto de bebidas alcohólicas, allanó el domicilio del adulto mayor de 83 año, y atacado de manera furioso al animal con un machete, si bien no lo mato, si le provocó una fractura y desprendimiento de nariz, mandíbula así como heridas en su cuerpo.

En redes sociales el caso ha causado indignación pues distintos usuarios han exigido a las autoridades correspondientes poder capturar al sujeto que se metió al hogar del lomito y lo agredió de manera inhumana, pues aseguran que debe pagar con todo el peso de la ley posible.

Por ello la fundación decidió pedir ayuda y justicia, pues aseguran que todo el caso está desmedido, pues hasta el momento no se sabe si el agresor ha sido detenido, pero por lo pronto se busca recibir ayuda por parte de donaciones, pues todo será recabado para salvar al lomito agredido por lo que estas son las cuentas: