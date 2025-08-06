Frente a comensales y a mano armada, roban a hombre reloj de 800 mil pesos en restaurante de Guadalajara

Un asalto a mano armada se registró la noche de este miércoles 6 de agosto al interior de un restaurante de mariscos ubicado en la colonia Providencia en la ciudad de Guadalajara. Los primeros reportes apuntan a que comensal entregó un reloj valuado en cerca de 800 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre vestido con ropas negras irrumpió armado en el establecimiento ubicado en la Avenida Providencia y Asunción, y amenazó a un comensal para que entregara el reloj de alta gama. La víctima se negó y al hacer decidió realizar una detonación.

Al sentirse en peligro el hombre entregó sus pertenencias y el agresor decidió huir del establecimiento. Tiempo después, se reportó una segunda detonación cuando los meseros del restaurante intentaron detenerlo, sin embargo, a las afueras del sitio lo esperaba un cómplice arriba de una motocicleta para huir con rumbo desconocido.

En el sitio quedaron dos casquillos que fueron asegurados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En la zona se montó un operativo por parte de elementos de la Policía Municipal sin embargo no se tienen reportes de personas detenidas o heridos tras el asalto.