Fallece perrito que fue atacado a machetazos en Culiacán

La tarde de este 6 de agosto falleció Bobby, el perro que fue atacado con un machete dentro de su domicilio en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. La Fundación Balto y Togo confirmó el deceso del animal, que durante horas luchó por su vida tras sufrir graves heridas, y exigió que el caso no quede impune.

El ataque ocurrió la noche del 5 de agosto. Según el testimonio compartido por la fundación, Bobby se encontraba al interior de su vivienda cuando comenzó a ladrar a un joven que acababa de caer de una motocicleta frente a la casa. El incidente no pasó a mayores: el motociclista no resultó lesionado y la unidad apenas presentó un raspón.

Sin embargo, en lugar de comunicar lo ocurrido a la familia, el joven habría llamado a su padre, quien se presentó en el lugar armado con un machete. De acuerdo con el reporte, el hombre forzó la entrada del domicilio y arremetió contra Bobby con extrema violencia, mientras su dueño, un adulto mayor de 83 años, no pudo defenderlo.

Las heridas que sufrió el perro fueron severas: fractura de mandíbula, desprendimiento de nariz, heridas profundas en el rostro y múltiples lesiones internas. Fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero el daño era irreversible.