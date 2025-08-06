Fallece perrito que fue atacado a machetazos en Culiacán

La tarde de este 6 de agosto falleció Bobby, el perro que fue atacado con un machete dentro de su domicilio en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. La Fundación Balto y Togo confirmó el deceso del animal, que durante horas luchó por su vida tras sufrir graves heridas, y exigió que el caso no quede impune.
El ataque ocurrió la noche del 5 de agosto. Según el testimonio compartido por la fundación, Bobby se encontraba al interior de su vivienda cuando comenzó a ladrar a un joven que acababa de caer de una motocicleta frente a la casa. El incidente no pasó a mayores: el motociclista no resultó lesionado y la unidad apenas presentó un raspón.
Sin embargo, en lugar de comunicar lo ocurrido a la familia, el joven habría llamado a su padre, quien se presentó en el lugar armado con un machete. De acuerdo con el reporte, el hombre forzó la entrada del domicilio y arremetió contra Bobby con extrema violencia, mientras su dueño, un adulto mayor de 83 años, no pudo defenderlo.
Las heridas que sufrió el perro fueron severas: fractura de mandíbula, desprendimiento de nariz, heridas profundas en el rostro y múltiples lesiones internas. Fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero el daño era irreversible.
“Buenas tardes con profundo pesar informamos que Bobby ha cruzado el puente de Arcoíris. Hoy más que nunca pedimos que este caso no quede impune estamos cansados, dolidos y hechos pedazos todos los activistas de Nuestro Estado ya que cada caso de maltrato supera al otro.
“Los invitamos a reflexionar qué tipo de personas tenemos en nuestra sociedad porque es el infierno para los Animales cada vez vemos más dolo y agresividad contra Ellos, fomentemos el amor y respeto por nuestro medio ambiente y los animales que habitan en él, si ellos están bien nosotros lo estaremos también”, señaló la fundación.