Entregan pavimentación y salón polivalente en colonia Del Carmen

La administración municipal de Monterrey superó las expectativas dentro del programa Vialidades Regias, ya que en la zona conocida como “Sector 4” se cumplió la meta de pavimentación e incluso se rebasó. El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por funcionarios municipales y legisladores locales y federales, acudió a la colonia Del Carmen, para entregar la rehabilitación del pavimento y la construcción de un salón Polivalente.

“Me da mucho gusto estar aquí porque es una colonia muy bien organizada con unos vecinos muy unidos que son muy claros, y que no nada más piden sino también son quienes siempre están viendo cómo colaborar con la comunidad”, explicó el edil.

El alcalde se dijo comprometido con la ciudadania. Foto: Especial

Afirmó que a la administración se le facilita el trabajo si los habitantes solicitan lo que requieren, además de que se trabaja de manera conjunta y, por lo tanto, más eficiente. El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda dio a conocer algunos de los detalles de las obras que fueron entregadas a los vecinos en este día.

Vialidades son importantes para la ciudadanía

“Es uno de los trabajos muy importantes de Vialidades Regias, ya llevamos un avance en este programa de 300 mil metros cuadrados a lo largo y ancho de Monterrey. Aquí se hizo una gestión inicial de 4 calles y luego 5 calles, luego 6 y llegamos a toda la colonia, aquí se rehabilitaron 31 mil 915 metros cuadrados con este programa”, asentó el funcionario.

Se continuará trabajando en favor de la población. Foto: Archivo

Adelantó que ya se licita la construcción de una zona de convivencia que también pidieron los vecinos y el alcalde ofreció entregarla este mismo año. Vialidades Regias lleva un avance general del 72 por ciento de los 400 mil metros cuadrados que se estarían interviniendo. Además, los habitantes de la colonia Del Carmen ya pueden utilizar el salón polivalente ubicado en el cruce de las calles Alemania y Holanda.

Construcción cuenta con varios servicios

Consta de 100 metros cuadrados de construcción nueva, donde se incluyen servicios sanitarios, aire acondicionado, detectores de humo y acceso universal. Esta obra había sido solicitada por los vecinos desde la pasada administración y se concluyó este año, por lo que hoy se efectuó la entrega oficial. Los beneficiarios agradecieron al gobierno de Adrián de la Garza por escucharlos y atenderlos, por los logros en materia de seguridad y mejoras al entorno urbano.

Cabe recordar que Monterrey enfrenta serios problemas en sus vialidades debido al crecimiento urbano desordenado, el aumento del parque vehicular y la falta de inversión en infraestructura sostenible, las principales avenidas, como Constitución, Morones Prieto y Gonzalitos, presentan congestionamientos diarios, especialmente en horas pico, esto provoca largos tiempos de traslado, estrés y contaminación ambiental, además, muchas calles presentan baches, mala señalización y drenaje deficiente, lo cual incrementa el riesgo de accidentes.

Las obras viales, aunque necesarias, suelen ejecutarse sin una planeación adecuada, generando más caos en lugar de soluciones efectivas, el transporte público sigue siendo insuficiente y poco eficiente, lo que obliga a más personas a usar vehículos particulares, también hay una carencia de infraestructura peatonal y ciclovías seguras; para mejorar la movilidad urbana, es urgente implementar una visión integral que incluya transporte masivo eficiente, mantenimiento constante y mejor planeación urbana enfocada en la movilidad sustentable y en las personas, no solo en los automóviles.