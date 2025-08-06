Diputados federales buscarán reunirse con Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Los diputados federales de la Comisión Político Electoral de la Cámara de Diputados, buscarán un acercamiento con la Comisión Especial para la Reforma Electoral de la Presidencia de la República para abordar

Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión explicó que el encuentro con los integrantes de la Comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez, será para revisar los principales ejes de la propuesta que aún no está concretada y aunque reconoció que los cambios en las leyes provocan incertidumbre, descartó que la iniciativa de Sheinbaum represente un retroceso democrático.

“Y por eso este Congreso, esta Cámara estaremos haciendo diálogo con todos los actores, con todas las voces. Buscaremos por supuesto, en su momento, que la Comisión Presidencial se reúna con nosotros para que nos haga verter cuál es la voluntad y cuál es nuestra posición. Hay voces experimentadas en materia político electoral en esta Cámara, lo hay por supuesto en las posiciones que ha presentado la Presidente, y por supuesto que yo creo que con esas experiencias vamos a tener un documento que le haga bien al futuro democrático de nuestro país”, apuntó. Noticias Relacionadas Rechazan dictámenes para otorgar tratamientos oncológicos y medicamentos; diputados aseguran que ya las otorga el estado

Avanza en Cámara de Diputados propuesta para declarar Día Nacional del chile en nogada

Lobo Román anunció que una vez que, la presidenta Sheinbaum envíe a San Lázaro la iniciativa de reforma, comenzará un diálogo abierto y plural con expertos y personas interesadas en el tema electoral con el fin de enriquecer la propuesta de reforma constitucional, pero precisó, a pregunta de si podrían convocar a personajes como José Woldenberg, Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, que serán invitados a participar, aquellos que no abonen a la confrontación.

“Pues miren, la verdad es que todos tienen mucho que aportar, yo creo que hay voces que evidentemente pudieran tener una carga política distinta a ser estrictamente profesional y centrado y aquí lo que tenemos que poner en el centro es un tema que tiene que generar y buscar bajo todos los contextos que se genere un asunto de consenso, no a quienes vengan a abonar a confrontación, a división, sino más bien afrontar aquellos que han hecho por supuesto un trabajo importante”, comentó.

El diputado federal de Morena indicó que no se descarta que se retome la iniciativa de Reforma Electoral que envió en el 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo, “hay puntos que son interesantes, que serán discutidos y que seguramente vendrán en la propuesta que manden”.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira calificó de una trampa la reforma electoral que propone la presidenta Sheinbaum, y resaltó que por primera vez en 48 años de la primera reforma electoral nunca ha sido una propuesta del gobierno, siempre ha surgido desde la oposición o de la sociedad civil.

“La reforma electoral es una trampa, nunca habíamos tenido una reforma que ni saliera de la oposición o de la sociedad, esta sale desde el poder. Esta comisión presidencial está integrada por puros trabajadores de la Presidencia de este país y podrá invitar a otras personas que no tienen voto en las discusiones, la preside la Presidenta no Pablo Gómez. Todas las demás reformas la oposición tuvo el derecho de veto de los interlocutores y lo ejerció”, expuso.

Moreira Valdez señaló que en esta ocasión no hay apertura ni pluralidad y lo que el gobierno y Morena proponen es la destrucción de la democracia con demagogias.