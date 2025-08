Dictamen de desafuero contra Alejandro Moreno estará listo a finales de agosto

Será a finales de agosto cuando esté listo el dictamen para determinar si procede o no la segunda solicitud de desafuero en contra del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, informó el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Erick Flores.

Previo al inicio de la sesión de trabajo de la Comisión Jurisdiccional, en donde se vio platicar al diputado federal de Morena con el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, Flores Cervantes expuso que los diputados federales se tomarán las próximas semanas para llevar a cabo el estudio de las cinco carpetas de investigación que se presentaron por los delitos de peculado y uso indebido de funciones y atribuciones, y que antes de que termine el mes, habrá una resolución.

“Entonces, tomaremos estas semanas de lo que resta del mes de agosto para poder tomar una determinación con mucha seguridad, la Sección Instructora sesionará antes de que empiece el periodo de sesiones, es decir, este mismo mes, para poder aprobar un dictamen que después se haga del conocimiento, ya en el periodo ordinario de sesiones, del pleno de la Cámara”, afirmó.

Hugo Erick descarta persecución política contra "Alito"

Ante expresiones del propio senador del PRI, quien dijo que hay una persecución política y una cacería de brujas, Hugo Erick Flores precisó que no se meterá en consideraciones políticas, y apuntó que actuará conforme a lo que marcan las leyes correspondientes.

Morena cree que con distractores va a cambiar la narrativa. ¡Pero no nos van a desviar del tema central!



Han hecho de todo: persecución política, liberaciones sospechosas, declaraciones ridículas, filtraciones de sus propios viajes… pero por más que se muevan, no pueden tapar… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 6, 2025

“Mire, no nos vamos a meter en consideraciones políticas, yo sólo tengo un argumento: estas es una investigación que data de muchos años; entiendo que fue la propia Fiscalía quien fue desahogando temas, y bueno pues deciden ahora presentarlo. Yo, desde mi particular punto de vista, no lo estoy viendo en un contexto nacional, lo estoy viendo en un contexto local, y bueno, pues, si hay una cacería de brujas o no, no corresponde al presidente de la Sección Instructora, pronunciarse al respecto, nosotros nos pronunciaremos conforme a derecho y esa es la garantía que siempre vamos a estar dando”, comentó.

El coordinador del PRI; Rubén Moreira señaló que no les preocupa la petición de desafuero ni las acusaciones porque son falsas y no procederán, además de que señaló que, es parte de los distractores que utiliza Morena para desviar la atención de inseguridad, corrupción y relaciones que tienen varios de sus integrantes con el crimen organizado.

“No claro que no, nosotros estamos con nuestro dirigente nacional que además es un reconocido opositor en este país y nos preocupa pues todos estos distractores que todos los días saca Morena algunos de sus militantes para tratar de distraer lo que está pasando (…) Pues no nos preocupa porque es falso”, aseguró.

Confió en que, aun cuando no existen elementos para desaforarlo, Morena no vaya a utilizar su mayoría en la Sección Instructora para que proceda la solicitud, aunque precisó que “Alito” Moreno, está preparado jurídicamente y para demostrar que no hay nada ilegal para perseguirlo.

EDG