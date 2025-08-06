Cortes de agua en CDMX: estas son las colonias de Iztapalapa que se verán afectadas en agosto

En este mes de agosto de 2025, 10 alcaldías de la Ciudad de México tendrán una reducción en el suministro de agua, esto co la finalidad de garantizar abasto a todos los habitantes de la capital del país, por ello se hará un suministro de agua por tandeo, lo que implica días y horarios específicos para el abasto de este líquido.
El sistema de agua por tandeo aplica en 10 alcaldías, afectando en total a 284 colonias. Aquí te decimos cuáles son las colonias que tendrán cortes de agua este mes de agosto en la alcaldía Iztapalapa que es una de las afectadas.
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las familias afectadas recibirán un descuento del 95 por ciento en el pago de derechos de agua. Al respecto la jefa de Gobierno, Clara Brugada ha señalado que el agua es una prioridad para su administración por lo que ha destinado una inversión de 15 millones de pesos para 2025, lo que representa un aumento del 13.1 por ciento respecto al año anterior, para rehabilitar pozos, mejorar la gestión hídrica y enfrentar la escasez en las 16 alcaldías.
Lista de colonias el Iztapalapa que no tendrán agua en agosto
- El Mirador
- El Molino Tezonco
- El Paraíso
- Jardines de San Lorenzo Tezonco
- Monte Albán
- Paraje San Juan
- Paraje Zacatepec
- Presidentes de México
- Pueblo San Sebastián Tecoloxtitlan
- Ampliación Fuego Nuevo
- Ampliación Veracruzana
- Estado de Veracruz
- Fuego Nuevo
- H. La Colmena
- Santa María del Monte
- Valle de Luces
- Santa María Aztahuacan
- Pueblo Santa Martha Acatitla
- H. El Salado
- Ermita Zaragoza
- H. Fuentes de Zaragoza
- Ampliación las Peñas
- Segunda Ampliación de Paraje San Juan
- Segunda Sección de Paraje San Juan
- Barrio San Miguel
- Barrio San Lucas
- Barrio San José
- Barrio Santa Bárbara
- Barrio San Ignacio
- Barrio La Asunción
- Barrio San Pablo
- Barrio San Pedro
- Barrio San Antonio
- Barrio San Lorenzo
- El Manto
- Francisco Villa
- Guadalupe del Moral
- Insurgentes
- Jacarandas
- La Era
- La Purísima
- Leyes de Reforma
- Los Ángeles
- Los Ángeles Apanoaya
- Pueblo Santa Cruz Meyehualco
- Puente Blanco
- Santa Martha Acatitla Norte
- Paraje San Juan Cerro
- Sideral
- Uscovi
- Valle de San Lorenzo
¿Cómo solicitar una pipa?
En caso de que tu colonia sea una de las afectadas por el sistema de agua por tandeo puedes solicitar una pipa gratuita a través del teléfono:
*0311