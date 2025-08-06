Cortes de agua en CDMX: estas son las colonias de Iztapalapa que se verán afectadas en agosto

En este mes de agosto de 2025, 10 alcaldías de la Ciudad de México tendrán una reducción en el suministro de agua, esto co la finalidad de garantizar abasto a todos los habitantes de la capital del país, por ello se hará un suministro de agua por tandeo, lo que implica días y horarios específicos para el abasto de este líquido.

El sistema de agua por tandeo aplica en 10 alcaldías, afectando en total a 284 colonias. Aquí te decimos cuáles son las colonias que tendrán cortes de agua este mes de agosto en la alcaldía Iztapalapa que es una de las afectadas.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las familias afectadas recibirán un descuento del 95 por ciento en el pago de derechos de agua. Al respecto la jefa de Gobierno, Clara Brugada ha señalado que el agua es una prioridad para su administración por lo que ha destinado una inversión de 15 millones de pesos para 2025, lo que representa un aumento del 13.1 por ciento respecto al año anterior, para rehabilitar pozos, mejorar la gestión hídrica y enfrentar la escasez en las 16 alcaldías.

Los afectados recibirán un descuento en su recibo de agua. Foto: Cuartoscuro

Lista de colonias el Iztapalapa que no tendrán agua en agosto

El Mirador

El Molino Tezonco

El Paraíso

Jardines de San Lorenzo Tezonco

Monte Albán

Paraje San Juan

Paraje Zacatepec

Presidentes de México

Pueblo San Sebastián Tecoloxtitlan

Ampliación Fuego Nuevo

Ampliación Veracruzana

Estado de Veracruz

Fuego Nuevo

H. La Colmena

Santa María del Monte

Valle de Luces

Santa María Aztahuacan

Pueblo Santa Martha Acatitla

H. El Salado

Ermita Zaragoza

H. Fuentes de Zaragoza

Ampliación las Peñas

Segunda Ampliación de Paraje San Juan

Segunda Sección de Paraje San Juan

Barrio San Miguel

Barrio San Lucas

Barrio San José

Barrio Santa Bárbara

Barrio San Ignacio

Barrio La Asunción

Barrio San Pablo

Barrio San Pedro

Barrio San Antonio

Barrio San Lorenzo

El Manto

Francisco Villa

Guadalupe del Moral

Insurgentes

Jacarandas

La Era

La Purísima

Leyes de Reforma

Los Ángeles

Los Ángeles Apanoaya

Pueblo Santa Cruz Meyehualco

Puente Blanco

Santa Martha Acatitla Norte

Paraje San Juan Cerro

Sideral

Uscovi

Valle de San Lorenzo

¿Cómo solicitar una pipa?

En caso de que tu colonia sea una de las afectadas por el sistema de agua por tandeo puedes solicitar una pipa gratuita a través del teléfono:

*0311