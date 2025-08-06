Coordinación entre EU y México da resultados: Embajador Ron Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos de México, afirmó que la coordinación entre ambos países en materia de seguridad está dando resultados.

En un mensaje en su cuenta de “X”, señaló que México y Estados Unidos frenan el flujo de fentanilo hacia el norte, el trafico de armas hacia el sur y la migración ilegal.

Manifestó que los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo tienen una estrategia conjunta de seguridad para ambos pueblos.

