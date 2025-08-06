Caso Ciro Gómez Leyva: suma "El Patrón" segunda vinculación a proceso por atentado contra el periodista

La noche de este miércoles 6 de agosto un juez federal vinculó a proceso por segunda ocasión a Armando "N", alias "El Patrón" por el delito de asociación delictuosa en el atentado contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva. El comunicador señaló que al final de la audiencia el imputado se habría acercado a él para estrecharle la mano

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y en ella se desahogaron las pruebas que mostraron la responsabilidad de "El Patrón" en el atentado contra el conductor de televisión mexicano. Las autoridades dictaron prisión preventiva y ofreció un plazo de 15 días para la investigación complementaria que cerraría el próximo 27 de agosto.

Luego de concluir la audiencia, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), destacó que se lograra la vinculación en una sola causa penal el otro proceso que enfrenta "El Patrón" por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Cabe señalar que la audiencia se realizó a puerta cerrada a petición de la defensa del presunto responsable para no poner en riesgo la integridad de "El Patrón". Lo anterior ya que el 10 de junio de este año, en los procedimientos abreviados en los que se sentenció a Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, y a Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, El Pool, el primero de ellos autor material del atentado, se reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría ordenado la ejecución

En noviembre de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Armando "E", alias "El Patrón", acusado de ser el líder de la organización criminal que orquestó el atentado contra el reconocido periodista Ciro Gómez Leyva.

En una tarjeta informativa, la FGR destacó que Armando "E" fue detenido por los Marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Delano, California.