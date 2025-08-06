Calor extremo en Mexicali, el termómetro llegará a los 48 grados este jueves 7 de agosto

Las condiciones de calor extremo continuarán este jueves 7 de agosto en Mexicali, Baja California; de acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima será de 48 grados centígrados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Según las previsiones meteorológicas, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, así como en estados del litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa, además de que se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

En el noreste y suroeste de Baja California, en el norte de Sinaloa y en Sonora el termómetro llegará a los 45 grados centígrados, mientras que en el suroeste y noreste de Chihuahua, en el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, el norte de Nayarit, el suroeste de Michoacán, el sur de Oaxaca, así como en Baja California Sur y Colima las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y los 45 grados centígrados.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Gobierno municipal refuerza puntos de hidratación

El gobierno municipal de Mexicali reforzó el Operativo S.O.S. Hidrátate para prevenir afectaciones a la salud de las personas a causa de las altas temperaturas, brindando agua, suero y, en los casos necesarios, atención médica. Como parte de esta iniciativa, la unidad S.O.S. Hidrátate continúa sus recorridos por diversas zonas de la ciudad, distribuyendo agua y suero, y realizando traslados de emergencia a quienes lo necesiten.



Asimismo, se mantienen activos los puntos de hidratación en 31 tiendas de autoservicio Oxxo en la ciudad y el valle. Además, las estaciones de bomberos, los centros de desarrollo de Bienestar Social Municipal, las unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y los dispensarios a cargo de Servicios Médicos Municipales funcionan como puntos de distribución de suero y prevención de riesgos.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan vestir con ropa holgada y de colores claros. Foto: Cuartoscuro

Recomendaciones para protegerte de las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas en estas entidades del país, las autoridades sugieren atender las siguientes recomendaciones para proteger tu salud: