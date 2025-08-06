Buscan a motociclistas grabados asaltando a un automovilista en Constituyentes | VIDEO

Un automovilista fue víctima la mañana de este miércoles 6 de agosto de un asalto a mano armada en la Avenida Constituyentes, cerca de su entronque con Circuito Interior, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. El incidente, que quedó registrado en un video grabado desde un vehículo cercano, se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes, se observa a dos sujetos con cascos de motociclista, presuntamente armados, quienes se encuentran junto a la puerta abierta de un automóvil, aparentemente detenido por el tránsito pesado de la zona, y despojan al conductor de sus pertenencias en cuestión de segundos.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyen hacia la acera, mientras los ocupantes del vehículo que grabó la escena expresan su consternación, diciendo: “Sí, lo están asaltando” y finalizando con un “hijos de pu…” al ver a los responsables escapar.

SSC informa que se encuentra buscando a los asaltantes

Personal de esta Secretaría tomó conocimiento de los hechos ocurridos la mañana de este miércoles 06 de agosto y ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable. pic.twitter.com/DcyEYskaYB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 7, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya se encuentra investigando el caso y revisando las cámaras de seguridad para determinar la ruta de escape de los delincuentes.

“Personal de esta Secretaría tomó conocimiento de los hechos ocurridos la mañana de este martes 06 de agosto y ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable”, señaló la dependencia a través de las redes sociales.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de 2025, en la Ciudad de México se registraron 514 robos en transporte individual, todos cometidos con violencia. Esto equivale a un promedio de aproximadamente 2.8 robos diarios, considerando los 181 días del periodo.

En el mismo periodo, a nivel nacional se registraron 5,774 robos en transporte individual, de los cuales 1,792 (31%) se cometieron con violencia. A nivel país, el promedio diario es de 31.9 robos, con 9.9 violentos.