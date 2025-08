Avanza nombramiento de Claudia Pavlovich como embajadora de México en Panamá

En comisiones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó con once votos a favor y dos en contra, el nombramiento de Claudia Pavlovich, priista y ex gobernadora de Sonora, como embajadora de México en Panamá. Previo a ser avalada en la Promera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, la ex gobernadora también compareció ante diputados federales y senadores de dicha comisión, donde detalló que dejó su cargo como cónsul en Barcelona, el cual estuvo durante tres años y 3 meses, porque estaba lejos de su familia y porque tiene un cariño especial para América Latina.

En su comparecencia dijo que Panamá es uno de los principales Hubs de América y es importante el intercambio comercial con México. Aseguró que promoverá el diálogo político, coordinación y trabajo interinstitucional velando siempre por los intereses de México, también Priorizará la prestación de servicios consulares con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Sheinbaum defiende nombramiento de Pavlovich

FOTO: Antonio Nava

En cuanto al tratado de libre comercio con Panamá, Pavlovich aseveró que impulsará todo ese trabajo, priorizar e intensificar comercio bilateral, fomentando la atracción de inversiones. La comisión también aprobó por unanimidad el nombramiento que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de Francisco Javier Díaz de León como Embajador de México en Türkiye.

Sheinbaum reconoce a Embajador Ronald Douglas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Ronald Douglas Johnson, embajador de Estados Unidos de México, es respetuoso y no se está metiendo en algún asunto político en el país.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que el diplomático estadounidense desempeña bien su papel para fortalecer la relación entre ambos países.

“Con nosotros el embajador de Estados Unidos ha sido muy respetuoso. Muy respetuoso. En la comunicación con el gobierno de Estados Unidos, que es su papel, para poder fortalecer la relación en México, Estados Unidos, ha sido muy respetuoso el embajador, muy respetuoso. Y no tenemos conocimiento que se esté metiendo en algún asunto político. No tenemos conocimiento”, indicó.

Hoy me reuní con el Gobernador @ARBedolla de Michoacán para seguir avanzando en prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad y la generación de más oportunidades para crear y respaldar empleos. Cuando trabajamos en coordinación con los gobiernos estatales y el… pic.twitter.com/3vMxFGCjqu — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 6, 2025

Durante la mañanera, se le cuestionó que operadores políticos de la embajada de Estados Unidos en el país estaban realizando consultas sobre las posibilidades políticas del ex actor y simpatizante de Donald Trump, Eduardo Verastegui. La presidenta declaró que no tenía conocimiento del tema, sin embargo en México quien decide quien lo representa es el pueblo

“Ahora es muy claro el lo que ocurre en México. Aquí el pueblo manda. Aquí no manda nadie más que el pueblo. Entonces, la decisión de una persona si es diputada, si es senador, si es gobernador, si es algún cargo de elección popular, pues la decide el pueblo”, aseguró.

EDG