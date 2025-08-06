Ataque armado deja dos trabajadores muertos en gasera de Atizapán de Zaragoza

Dos trabajadores de una gasera ubicada en el cruce del Boulevard Ignacio Zaragoza y la calle Emiliano Zapata, en la colonia Villa de las Palmas, fueron asesinados este miércoles 6 de agosto, en un ataque armado.

Según los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego alrededor de las 18:00 horas. Al llegar al lugar, elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional encontraron a las dos víctimas, empleados de la gasera, sin vida al interior del establecimiento.

Los cuerpos presentaban heridas de bala, y el área fue acordonada para permitir la intervención de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones, y las autoridades no han confirmado el móvil del ataque. Sin embargo, trascendió que el negocio había reportado ser víctima de extorsionadores.

La misma gasera fue escenario de un violento episodio el pasado 19 de febrero de 2025, cuando dos personas y un perro fueron asesinados en un incidente similar. En aquella ocasión, hombres armados irrumpieron en el establecimiento, dispararon contra los empleados y huyeron sin dejar rastro. Con este nuevo ataque, la gasera suma cuatro empleados asesinados en menos de seis meses.

Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/gx5biovmFQ — NMás (@nmas) August 7, 2025

Desarticulan banda de presuntos extorsionadores en Edomex

Autoridades desarticularon una célula delictiva integrada por 27 individuos, con orígenes en Jalisco y presencia en el Edomex. Además, la Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de México, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y policías municipales de Toluca lograron la liberación de dos víctimas tras intensas operaciones.

Entre los detenidos está Eduardo Alberto "N", alias "El Alfa", identificado como líder de la banda, y Nélida Alejandra "N", señalada por participar en la captación de víctimas. Las acciones, coordinadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, se centraron en el Valle de Toluca, donde el grupo operaba con violencia, extorsión y robo. Se decomisaron armas, narcóticos y vehículos relacionados con los ilícitos.

La Fiscalía destacó la desarticulación de esta célula criminal. Foto: Fiscalía del Estado de México

La Fiscalía mexiquense detalló que investiga a alias "Alfa", Antonio "N" y Geovanny "N", junto con otros cómplices, tras el hallazgo de un inmueble en Zinacantepec donde un hombre fue encontrado sin vida. Los detenidos enfrentan cargos con apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional.