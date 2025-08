Arturo Ávila, Ana González y Federico Döring dan sus puntos de vista para tener una buena Reforma Electoral

La Senadora federal del PRI, Ana González, el Diputado del PAN, Federico Döring, y el Vocero de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena y colaborador del Heraldo Media Group, Arturo Ávila, debatieron sobre la Reforma Electoral en una Mesa de Análisis con Blanca Becerril para "Noticias de la Mañana", de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Ana González señaló que si bien ya se venía hablando sobre la Reforma Electoral, la propuesta como tal no se les ha hecho llegar de manera física a la Cámara de Diputados, por lo que resulta difícil hablar de algo de lo que ni siquiera tienen conocimiento más allá de la información compartida por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, así como por el Grupo parlamentario de Morena y sus aliados.

“¿Cómo lo ve el PRI?, que primero tenemos que tener la información, esto ya se veía venir, y espero que no sea nada más una farsa como fue el tema del Poder Judicial, donde realmente la ciudadanía no fue escuchada”, dijo Ana González.

Ana González, Senadora federal del PRI

Foto: El Heraldo de México

Arturo Ávila explicó que la propuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se basa en la construcción de una iniciativa de ley plausible en donde puedan participar todas y todos, desde constitucionalistas hasta personas interesadas en formar parte del proyecto.

"Hay un grupo interdisciplinario con funcionarios de gobierno pero también el decreto establece que podemos invitar a constitucionalistas, académicos, y a personas para que participen en la construcción de esta iniciativa que eventualmente llegará a la cámara de diputados o de senadores y pasará por el proceso legislativo.", explicó Arturo Ávila.

Arturo Ávila, Vocero de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena y colaborador del Heraldo Media Group

Foto: El Heraldo de México

Por su parte, Federico Döring se refirió a la Reforma Electoral como una "burla", y una "cortina de humo" que el gobierno esta utilizando para desviar la atención de “La barredora” y de su "narcopolítica", temas de los que acuso a la actual administración de evadir constantemente.

"Es una burda cortina de humo, no pueden distraer la atención del mamut del narcotráfico que tienen ahí en la sala y que evaden todos los miércoles.", señaló Federico Döring.

Federico Döring, Diputado del PAN

Foto: El Heraldo de México

Ana González aseguró que el primer pasó para poder tener una buena Reforma Judicial es tener conocimiento de ella, señalando que se trata de una iniciativa que lo que realmente busca es minimizar las voces y esos presupuestos para que la oposición pueda seguir levantando la voz.

Asimismo, afirmó que el verdadero punto del debate no se basa en estar a favor o en contra de la eliminación de los diputados plurinominales, si no, de que se tenga una representación de todas las entidades federativas, resaltando que si bien la oposición está siendo escuchada, no se le está tomando en cuenta realmente.

“Si vamos estar recibiendo estas reformas en la madrugada, que no podamos leer, que esas mesas de trabajo realmente estén centralizadas, solamente con seguidores o cercanos al oficialismo, esto va a terminar igual que lo del Poder Judicial que terminó siendo un fraude, al estar dando la llave abierta al oficialismo para centralizar el poder en todos los niveles.", dijo Ana González .

Arturo Ávila respondió asegurando que todas las opiniones son tomadas en cuenta, sin embargo, la oposición se muestra en contra ya que su intensión es seguir gastando lo que gastan los partidos políticos, sin tomar en cuenta lo que el pueblo de México esta reclamando por derecho.

"Son dos visiones de México distintas, la nuestra que está con el pueblo de México y la de ellos que está con las elites políticas y con los que siempre se han aprovechado de los espacios plurinominales.", declaró Arturo Ávila.

Igualmente, respaldo la elección de Pablo Gómez como el recién nombrado titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, señalando que se trata de una persona que ha estado en la lucha, que ha participado en reformas políticas y que se ha desempeñado como legislador en al menos 7 ocasiones.

Finalmente Federico Döring comentó que lo que realmente se debe de hacer para que la Reforma Electoral funciones sacar al narco de las elecciones y a los políticos del narco, mencionando que es evidente que cada vez hay más políticos de Morena a quienes se les aseguran bienes y que pierden sus visas.