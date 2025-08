Alertan sobre posible estafa inmobiliaria en Escobedo, Nuevo León

No hay forma en la que alguna persona representante del Ejido San Nicolás otorgue escrituras a los habitantes de Escobedo, por lo que cualquier oferta para dotar de certeza sobre la propiedad de algún inmueble o predio por parte de esta fuente está fuera de norma, así lo dio a conocer el gobierno local a través de un comunicado.

Por medio de redes sociales, la administración de Andrés Mijes dio a conocer que este núcleo agrario no tiene ninguna atribución que le permita ofrecer escrituras válidas para ninguna persona, ya sea moral o física. Cualquier documento emitido para demostrar la posesión legal de un predio debe ser emitido por las autoridades competentes.

Esta comunicación se da después de que la administración local se percatara de que se está convocando a las personas que viven en varias colonias a una reunión el próximo 16 de agosto. El tema a tratar en este encuentro es la emisión de dichos documentos.

El gobierno rechazó que esta acción se realice conforme a la norma.

Varias zonas de Escobedo se encuentran en litigio

Según lo indicado por el gobierno de Escobedo, Nuevo León, las colonias que están siendo convocadas son las siguientes, aunque también se ha llamado a algunas personas de zonas cercanas:

Fernando Amilpa.

Balcones del norte.

Arboledas de Escobedo.

Nueva Castilla.

"La resolución de dotación que señalan se encuentra a la fecha en litigio, dado que diversas personas físicas y morales, así como instituciones cuentan a la fecha con Suspensiones de Amparo para mantener las cosas como están", explicó el gobierno en su comunicado.

Es necesario que un notario avale esta entrega de propiedades. FOTO: archivo.

¿Qué pasará con las escrituras en Escobedo?

La administración municipal invitó a las personas a no caer en engaños, ya que esta organización no puede llevar a cabo la emisión y entrega de escrituras. No obstante, explicó que se están estudiando todos los antecedentes en tribunales, por lo que hay que esperar las resoluciones correspondientes.

"Tardarán un lapso considerable de tiempo. Cualquier duda esta autoridad estará disponible para orientarlos en sus trámites y situación".

Finalmente, el gobierno de Escobedo notificó que en los registros catastrales del municipio no se tiene ningún inmueble o predio inscrito a nombre de Ejido San Nicolás en las colonias revisadas.