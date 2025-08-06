¡Alerta! CAPUFE advierte a los usuarios de la autopista Cuernavaca-Acapulco del 10 al 14 de agosto

Desde el 10 al 14 de agosto de 2025, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) llevará a cabo labores de mantenimiento cruciales en la autopista Cuernavaca-Acapulco, estas obras se concentrarán en el kilómetro 99, afectando ambos sentidos de la vía, a la altura del entronque “Brisas”.

Los trabajos se realizarán de lunes a viernes, en un horario establecido de 22:00 a 6:00 horas, para optimizar el avance de las obras, durante este periodo, la circulación vehicular será desviada y ajustada de acuerdo con el progreso de las intervenciones, lo que implicará modificaciones temporales en los trayectos habituales de los usuarios.

Se recomienda encarecidamente a los conductores que transiten por esta zona tomar precauciones extremas, esto incluye la consideración de tiempos de traslado adicionales, ya que los desvíos y la reducción de carriles pueden provocar congestiones, así como reducir la velocidad al aproximarse a la zona de reparación, respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal de CAPUFE.

CAPUFE ha recordado que estas acciones forman parte del mantenimiento rutinario y preventivo indispensable para garantizar la seguridad y funcionalidad óptima de la infraestructura carretera, para prolongar la vida útil de la autopista y asegurar un tránsito seguro para miles de usuarios que circulan diariamente por esta importante arteria vial.

Vías alternas a la Cuernavaca - Acapulco

Como vía alterna se puede utilizar la autopista Cuernavaca - Taxco.

Para obtener información actualizada en tiempo real sobre el estado de la autopista, reportar cualquier eventualidad o solicitar asistencia, los usuarios pueden comunicarse al número telefónico 074, además, se recomienda consultar la cuenta oficial de CAPUFE en la red social X (@CAPUFE), donde se publican avisos y actualizaciones relevantes de manera constante.

