Acusan que sujeto detenido en 2024 por rociar gasolina a perros ya está libre y sigue maltratando animales

Reportes en redes sociales señalan que Jesús Germán "N", un hombre en situación de calle que fue detenido en agosto de 2024 por el presunto maltrato animal contra cachorros, en Mexicaltzingo, Estado de México, continúa practicando actos de crueldad animal después de haber quedado en libertad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó su detención el 2 de agosto de 2024, tras la viralización de un video donde se le veía rociando gasolina a un cachorro, un acto que dejó graves quemaduras a cinco animales, dos de los cuales murieron.

Sin embargo, publicaciones en redes sociales recientes sugieren que el sujeto no sólo quedó en libertad, sino que ha reincidido en actos de crueldad.

Así fue el caso por el que lo detuvieron hace un año

Jesús Germán fue videograbado hace un año causando quemaduras y agresiones a perros en la calle Narciso Mendoza, colonia Arboledas, un área que funciona como depósito de PET.

Una mujer que grabó el incidente lo confrontó, señalando que no era la primera vez que cometía tales actos, e incluso acusándolo de un historial de violencia con cuchillos y machetes contra animales y personas, además de insinuaciones de zoofilia. Los tres cachorros sobrevivientes fueron rescatados por la policía de Mexicaltzingo.

Recientemente, una publicación en X alertó sobre la liberación del sujeto y su presunta continuación en actos de maltrato, aunque el mensaje no proporciona pruebas sobre esta situación. La información tampoco ha sido verificada oficialmente por la FGJEM, pero generó un fuerte rechazo en redes sociales, donde usuarios acusan que persiste la impunidad e incluso han hecho llamados a tomar la justicia por mano propia.

La FGJEM había indicado en su momento que Jesús Germán fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario de Tenango del Valle, donde se determinaría su situación jurídica. Sin embargo, la falta de información sobre una sentencia condenatoria deja abierta la incógnita sobre la situación legal de este sujeto.

¿Cuáles son las penas por maltrato animal en el Estado de México?

El Artículo 350 Bis del Código Penal del Estado de México establece que quien maltrate, hiera, o cause la muerte de un animal vertebrado de forma intencional o por negligencia grave será sancionado con:

Prisión de seis meses a cuatro años.

Multa de cincuenta a trescientos días, dependiendo de la gravedad del acto.

En casos de reincidencia o crueldad extrema las penas pueden incrementarse.

Una reforma de 2023 a ese artículo, publicada en julio de 2023, fortaleció estas penas y añadió medidas como la prohibición de poseer animales por parte del condenado.